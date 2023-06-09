NBA／美媒曝柯瑞希望三核心再合作一季 預測他會打到40歲

現年35歲的柯瑞（Stephen Curry）仍是聯盟頂尖球星，據消息指出，柯瑞希望勇士至少再保留「三核心」1個賽季，繼續追求總冠軍。

勇士前鋒格林（Draymond Green）即將成為自由球員，湯普森（Klay Thompson）則是在下季結束後合約到期，他渴望能獲得提前續約。

《The Athletic》資深記者卡瓦卡米（Tim Kawakami）指出，「勇士至少再保持要保持陣容一季，這就是柯瑞想要的，他的意見很重要。」

卡瓦卡米預期以柯瑞的打法，有機會打到40歲，「我們從未見過一個偉大的控衛，能保持優秀那麼久。只要柯瑞覺得他能幫助球隊，他就會想繼續打球。」

柯瑞本季例行賽場均出戰34.7分鐘，創近9季新高。場均29.4分6.1籃板6.3助攻，投籃命中率49.3%、三分球命中率42.7%，數據都未出現明顯下降。