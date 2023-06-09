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NBA／預測保羅加盟湖人 東區某總管直言：他想跟詹皇聯手

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
保羅和詹姆斯有可能會合體嗎。 美聯社
保羅和詹姆斯有可能會合體嗎。 美聯社

就在保羅（Chris Paul）傳出可能會和太陽達成合約買斷協議之後，美國媒體即列出超過10支球隊有興去爭取這位38歲老將

這些球隊包括湖人、快艇、塞爾蒂克、76人、公牛、灰狼、灰熊、獨行俠等，以及像活塞、魔術、爵士、馬刺等這些尋求重建的球隊。而其中尤以湖人最被看好。

不僅是賭盤如此預測，就連某一位東區總管都在接受採訪時表示，湖人肯定會是保羅下一站的首要候選。「湖人是其下個東家的第一候選。但這並不是絕對的，很多情況都可能發生。但保羅一直夢想為湖人效力，並且跟好友詹姆斯（LeBron James）聯手。」

直接斷言太陽一定會買斷保羅合約的知名記者海恩斯（Chris Haynes），當被問到對於保羅是否會重返洛城，他認為，「現在說這些還太早。我認為快艇會重新簽回衛斯特布魯克（Russell Westbrook），保羅去快艇的意義不大；湖人在今年季中得到羅素（D'Angelo Russell），但他們合作不太順利，還不知道湖人管理層會如何處理。這兩支球隊相比，保羅去快艇會更合理。」

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