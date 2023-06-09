NBA／熱火教頭曝赫洛G4持續缺陣 巴特勒：想和他一起拚

熱火昨天在總冠軍賽第三戰不敵金塊，系列戰陷入1比2落後，今天再傳壞消息，「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）第四戰確定繼續高掛免戰牌。

熱火教頭史波斯特拉（Erik Spoelstra）今天受訪時表示，「這是過程的一部分。回到場上要經歷幾個階段，第一是投籃，然後是移動，接著和教練身體對抗，再進行進階身體對抗，他仍沒有被允許參加比賽。」

赫洛今年例行賽場均攻下20.1分，但季後賽首戰就受傷，缺陣至今。「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）透露赫洛目前情緒高昂，「他做了所有他能做的事，我不知道進度到哪裡，但我看見他努力，看見他微笑，他和隊友圍繞在一起，這對他來說是好事，對我們更是如此。」

「我們想要他上場，和我們一起拚，我們總是這樣做。無論他何時準備好。他會回來的，他會變得比以前更好」巴特勒說。