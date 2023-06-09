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NBA／撲球後左掌大片擦傷 穆雷不在意：小時候就有忍痛訓練

中央社／ 台北9日電
穆雷倒地搶球導致手掌有大片擦傷！ 路透社
穆雷倒地搶球導致手掌有大片擦傷！ 路透社

丹佛金塊後衛穆雷總冠軍賽第三戰繳出大三元成績單、並率隊拿下勝利系列賽要回領先，不過他的左手掌也在比賽中受傷，今天他主動秀出傷口，美媒也寫道：「看起來有點噁心。」

穆雷（Jamal Murray）在NBA總冠軍賽第3戰完成34分、10籃板、10助攻的大三元成績單，和同樣繳出大三元的隊友約柯奇（Nikola Jokic）攜手率隊獲勝，幫助金塊在系列賽取得2比1領先。

奮戰不懈的穆雷在下半場一次倒地時，左手掌摩擦到地板發生嚴重擦傷。根據美國媒體《Yahoo Sports》報導，他在今天的賽前練球時，還主動出示傷口給在場的媒體看，更以「看起來有點噁心（gross-looking）」來形容。

根據美媒《NBA Central》在官方推特上傳的照片，穆雷左手掌接近手腕的部分，有一塊面積不小的破皮傷口，甚至可以清楚看到表皮破掉後的肉。

今天的賽前練習時，穆雷左手掌已經包紮著繃帶運球，看起來沒有大礙。金塊總教練馬龍（MichaelMalone）則淡淡的說：「他會沒事的，只不過是個擦傷而已。」

穆雷在接受ESPN訪問時也透露，在小時候就已接受過忍受疼痛的訓練，「我的爸爸都會在我訓練深蹲的時候，放一杯熱茶在我的腿上，並要我繼續保持平衡，我想那時候的訓練就是為了這一刻吧。」

26歲的穆雷在今年季後賽打出明星級的表現，上場39分鐘平均攻下27.4分、5.7籃板、6.8助攻的數據，三分球命中率高達40%，是全隊除了約柯奇外最可靠的球員。

Jamal Murray Nikola Jokic 金塊

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