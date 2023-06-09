NBA／米道頓完成右膝關節鏡手術 今夏自由市場握球員選項

根據報導，公鹿明星前鋒米道頓（Khris Middleton）已經成功接受了右膝關節鏡手術，預計將在今年7月全面康復回到球場。據了解，他的手術計劃是在賽季結束前就已經安排好。

自去年季後賽開始，米道頓就一直飽受傷病困擾，先是扭傷了左膝內副韌帶，導致公鹿尋求衛冕失利，隨後也進行左手腕韌帶撕裂手術；緊接著在今年賽季，米道頓又一度遭逢右膝酸痛，直接停賽5週。

受到這些傷勢狀況影響，米道頓幾乎一整個賽季都在調整，例行賽主要替補身份上場，僅打了33場比賽，場均上場時間也僅有24.3分鐘，新秀年以來最低，繳出平均15.1分4.9助攻4.2籃板的表現。雖然他在球季尾聲逐漸找回狀態，仍舊無法阻擋熱火上演「老八傳奇」，黯然提前結束賽季。

米道頓在今年賽季結束後握有球員選項，若執行，年薪將超過4000萬美元；他有可以選擇在美國時間6月21日之前跳脫合約，投入自由市場談判。若順利與公鹿達成續約協議，最高可以拿到5年2.72億美元的合約，而其他球隊最多只能給出4年2.02億美元的報價。

對公鹿體系來說，米道頓的攻守發揮至關重要，即將滿32歲的他，若能處理好傷勢問題，來年依然有機會幫助公鹿展現衝冠競爭力。