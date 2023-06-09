快訊

國中會考成績公布！高分群增加 師建議這樣選填志願

MLB／無情業配！洋基白襪上演「漢堡王」對決

挖呀挖呀挖！竹市國際風箏場又挖出內衣、馬桶沖水鈕

NBA／米道頓完成右膝關節鏡手術 今夏自由市場握球員選項

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
米道頓這一年來屢受傷勢困擾，影響公鹿整體發揮。 法新社
米道頓這一年來屢受傷勢困擾，影響公鹿整體發揮。 法新社

根據報導，公鹿明星前鋒米道頓（Khris Middleton）已經成功接受了右膝關節鏡手術，預計將在今年7月全面康復回到球場。據了解，他的手術計劃是在賽季結束前就已經安排好。

自去年季後賽開始，米道頓就一直飽受傷病困擾，先是扭傷了左膝內副韌帶，導致公鹿尋求衛冕失利，隨後也進行左手腕韌帶撕裂手術；緊接著在今年賽季，米道頓又一度遭逢右膝酸痛，直接停賽5週。

受到這些傷勢狀況影響，米道頓幾乎一整個賽季都在調整，例行賽主要替補身份上場，僅打了33場比賽，場均上場時間也僅有24.3分鐘，新秀年以來最低，繳出平均15.1分4.9助攻4.2籃板的表現。雖然他在球季尾聲逐漸找回狀態，仍舊無法阻擋熱火上演「老八傳奇」，黯然提前結束賽季。

米道頓在今年賽季結束後握有球員選項，若執行，年薪將超過4000萬美元；他有可以選擇在美國時間6月21日之前跳脫合約，投入自由市場談判。若順利與公鹿達成續約協議，最高可以拿到5年2.72億美元的合約，而其他球隊最多只能給出4年2.02億美元的報價。

對公鹿體系來說，米道頓的攻守發揮至關重要，即將滿32歲的他，若能處理好傷勢問題，來年依然有機會幫助公鹿展現衝冠競爭力。

相關新聞

NBA／梅西轉戰邁阿密國際隊 同城球星巴特勒：很開心他在這

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）降臨美國足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊，消息一出震撼全球體壇，梅西首戰票價飆漲，球隊社群粉絲量暴增，NBA邁阿密熱火隊當家球星「士官長」巴特勒（Jimm

NBA／同場30分大三元史上首見 穆雷：與約柯奇互相信任

金塊隊當家球星約柯奇前一場狂砍41分但球隊落敗，昨天聯手穆雷繳出史無前例紀錄，兩人總冠軍賽第3戰同場繳出「大三元」，率隊...

NBA／米道頓完成右膝關節鏡手術 今夏自由市場握球員選項

根據報導，公鹿明星前鋒米道頓（Khris Middleton）已經成功接受了右膝關節鏡手術，預計將在今年7月全面康復回到球場。據了解，他的手術計劃是在賽季結束前就已經安排好。 自去年季後賽開始，

NBA／支持塞爾蒂克雙星拆夥 歐尼爾：布朗是一級球星

塞爾蒂克今年挾著聯盟第二戰績卻被熱火上演「老八傳奇」，在東區冠軍戰止步，也讓雙星是否拆夥的話題再次浮上檯面。而傳奇球星歐尼爾(Shaquille O'Neal)近期在上節目時則支持塞爾蒂克拿雙星開刀，

NBA／熱火缺乏活力籃板少金塊25個 巴特勒：不會再發生

總冠軍賽G3熱火回到溫暖的邁阿密主場，卻被金塊隊壓著打，終場以94：109輸給金塊，熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）受訪時直言球隊沒打出最佳水準，「不會再讓這種事發生。」 巴特勒

NBA／聯盟計畫改變挑戰規則 將在夏季聯賽測試

NBA近期積極做出規則改動，繼設定年度獎項最低出賽門檻後，聯盟還打算更改教練「挑戰」規則，未來一場比賽最多能挑戰2次。 NBA營運總裁史布勞爾（Byron Spruell）接受《ESPN》訪問時

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦