NBA／包辦季後賽得分籃板助攻第一 約柯奇挑戰NBA紀錄

NBA總冠軍賽第4戰將於台灣時間明天上午8時30分開打,丹佛金塊中鋒約柯奇(Nikola Jokic)除要率隊贏球、拚聽牌,也將挑戰成為NBA史上,首名季後賽在得分、籃板、助攻總數都排第一的球員。

7戰4勝制的NBA總冠軍賽前3戰打完,金塊目前以2比1領先締造「老八傳奇」的邁阿密熱火,若第4戰再奏捷,將可向隊史首座總冠軍再邁進一大步。

金塊明星中鋒約柯奇今年季後賽出賽18場,每場出賽39.4分鐘,繳出30.5分、13.4籃板、10.1次助攻的平均大三元數據。

根據「Sports Center」統計,今年季後賽約柯奇已經出賽18場,累積攻下549分、抓下241個籃板、送出182次助攻,這3個數據約柯奇都獨佔榜首,如果約柯奇能維持這樣的數據到總冠軍賽結束,他就能成為NBA史上第一人。

在本季季後賽總得分榜上,緊追在約柯奇之後就是熱火球星「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)的546分,排名第3是塞爾蒂克泰托姆(Jayson Tatum)的543分,第4則是約柯奇隊友穆雷(Jamal Murray)的493分。

由於泰托姆已經淘汰,分數不會再增加,這項數據只剩下巴特勒有機會一較高下。

至於籃板總數排名第2的湖人戴維斯(AnthonyDavis)、塞爾蒂克泰托姆雙雙出局,排名第4是熱火阿德巴約(Bam Adebayo),不過他累積僅204個籃板,想要追上約柯奇幾乎是不可能的任務。

總助攻數上,約柯奇以中鋒之姿竟高居首位,排名第2是隊友穆雷的122次,2人相差60次,就算總冠軍賽打滿7場,穆雷想要後來居上的難度也很高。

要達成這項紀錄有多難,即便2016年效力克里夫蘭騎士的詹姆斯(LeBron James),當年總冠軍賽打滿7場,並以1比3落後逆轉擊敗金州勇士,當年詹姆斯季後賽在得分、籃板、助攻都僅排第2。

號稱「人間凶器」的歐尼爾(Shaquille O'Neal)在全盛時期2000-2002年幫助湖人完成3連霸時,也僅在2000、2002年季後賽拿下得分、籃板榜首,而身為中鋒,其助攻數則連前5名都排不上。

Joker and Jamal found each other 11 TIMES in Game 3 en route to their monster nights 🤯



Jokic: 32 PTS, 21 REB, 10 AST

Murray: 34 PTS, 10 REB, 10 AST



Nuggets seek 3-1 lead Friday at 8:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/Bbukl5VWSC