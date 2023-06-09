NBA／包辦季後賽得分籃板助攻第一 約柯奇挑戰NBA紀錄

NBA總冠軍賽第4戰將於台灣時間明天上午8時30分開打，丹佛金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）除要率隊贏球、拚聽牌，也將挑戰成為NBA史上，首名季後賽在得分、籃板、助攻總數都排第一的球員。

7戰4勝制的NBA總冠軍賽前3戰打完，金塊目前以2比1領先締造「老八傳奇」的邁阿密熱火，若第4戰再奏捷，將可向隊史首座總冠軍再邁進一大步。

金塊明星中鋒約柯奇今年季後賽出賽18場，每場出賽39.4分鐘，繳出30.5分、13.4籃板、10.1次助攻的平均大三元數據。

根據「Sports Center」統計，今年季後賽約柯奇已經出賽18場，累積攻下549分、抓下241個籃板、送出182次助攻，這3個數據約柯奇都獨佔榜首，如果約柯奇能維持這樣的數據到總冠軍賽結束，他就能成為NBA史上第一人。

在本季季後賽總得分榜上，緊追在約柯奇之後就是熱火球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）的546分，排名第3是塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）的543分，第4則是約柯奇隊友穆雷（Jamal Murray）的493分。

由於泰托姆已經淘汰，分數不會再增加，這項數據只剩下巴特勒有機會一較高下。

至於籃板總數排名第2的湖人戴維斯（AnthonyDavis）、塞爾蒂克泰托姆雙雙出局，排名第4是熱火阿德巴約（Bam Adebayo），不過他累積僅204個籃板，想要追上約柯奇幾乎是不可能的任務。

總助攻數上，約柯奇以中鋒之姿竟高居首位，排名第2是隊友穆雷的122次，2人相差60次，就算總冠軍賽打滿7場，穆雷想要後來居上的難度也很高。

要達成這項紀錄有多難，即便2016年效力克里夫蘭騎士的詹姆斯（LeBron James），當年總冠軍賽打滿7場，並以1比3落後逆轉擊敗金州勇士，當年詹姆斯季後賽在得分、籃板、助攻都僅排第2。

號稱「人間凶器」的歐尼爾（Shaquille O'Neal）在全盛時期2000-2002年幫助湖人完成3連霸時，也僅在2000、2002年季後賽拿下得分、籃板榜首，而身為中鋒，其助攻數則連前5名都排不上。