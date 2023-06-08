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NBA／支持塞爾蒂克雙星拆夥 歐尼爾：布朗是一級球星

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗今年夏天有資格與賽爾提克簽下5年2.95億美元的超級頂薪約。 路透社
布朗今年夏天有資格與賽爾提克簽下5年2.95億美元的超級頂薪約。 路透社

塞爾蒂克今年挾著聯盟第二戰績卻被熱火上演「老八傳奇」，在東區冠軍戰止步，也讓雙星是否拆夥的話題再次浮上檯面。而傳奇球星歐尼爾(Shaquille O'Neal)近期在上節目時則支持塞爾蒂克拿雙星開刀，表示球隊先發不需要眾星雲集，且布朗(Jaylen Brown)已是一哥級球星。

塞爾蒂克的側翼雙星泰托姆(Jayson Tatum)、布朗該不該拆夥一直是球迷間熱議的話題。包括今年，兩人合作七年五度打進東區冠軍戰，卻僅在去年出線過一次。隨著兩人陸續面臨續約問題，在日漸龐大的薪資壓力下，雙星是否繼續合作也走到了選擇的關鍵時刻。

而歐尼爾近期在自己主持的Podcast節目公開表示自己支持雙星分道揚鑣，表示可以透過交易換來符合球隊需求的優質綠葉。「我不需要隊上有五名全明星，我希望一個能扛起球隊、一個負責領導；另外搭配三個幫手，我希望他們各有長處，一個負責命中投籃、一個鞏固籃板、另一個在場上積極拚搶」。

歐尼爾也提到，從生意上的觀點，會將其中一人拿來交易上述類型的球員。「我會說泰托姆是球隊王牌，所以會將布朗交易掉，照我說的方式建構球隊」，歐尼爾說，「況且這對布朗也是好事，給了他當球隊一哥的機會，因為他已經是那個級別的球星」。

布朗今年入選年度第二隊，根據現行NBA薪資條款，他符合與球隊簽下超級頂薪合約的資格，在今年夏天續約，合約最高可達5年2.95億美元。而入選年度第一隊的泰托姆明年球季結束後也有機會與塞爾蒂克續總值達3.18億美元的延長合約。

Jaylen Brown Jayson Tatum

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