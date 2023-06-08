NBA／熱火缺乏活力籃板少金塊25個 巴特勒：不會再發生

總冠軍賽G3熱火回到溫暖的邁阿密主場，卻被金塊隊壓著打，終場以94：109輸給金塊，熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）受訪時直言球隊沒打出最佳水準，「不會再讓這種事發生。」

巴特勒今天攻下全隊最高的28分，不過全場僅摘下4個籃板，熱火整場比賽少金塊25個籃板。因此巴特勒受訪時被問到球隊為何缺乏活力，他回應道，「我不知道，我沒辦法回答這個問題。這是不能發生的，這件事不會再發生，要從我自己開始，必須做好防守、積極拚搶，如果我一開始就這樣做，其他人也會馬上跟著做。」

金塊雙星約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）同場30分大三元，寫下NBA新紀錄，巴特勒直言必須在防守這2人上做得更好，「這不是簡單的任務，但如果我們想贏球，就必須找方法解決。」

值得一提的是，今天比賽提前進入垃圾時間，明天將滿43歲的老將海斯倫（Udonis Haslem）獲得上場機會，他也成為總冠軍賽史年紀最大的球員。