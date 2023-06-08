聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／熱火缺乏活力籃板少金塊25個 巴特勒：不會再發生
總冠軍賽G3熱火回到溫暖的邁阿密主場，卻被金塊隊壓著打，終場以94：109輸給金塊，熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）受訪時直言球隊沒打出最佳水準，「不會再讓這種事發生。」
巴特勒今天攻下全隊最高的28分，不過全場僅摘下4個籃板，熱火整場比賽少金塊25個籃板。因此巴特勒受訪時被問到球隊為何缺乏活力，他回應道，「我不知道，我沒辦法回答這個問題。這是不能發生的，這件事不會再發生，要從我自己開始，必須做好防守、積極拚搶，如果我一開始就這樣做，其他人也會馬上跟著做。」
金塊雙星約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）同場30分大三元，寫下NBA新紀錄，巴特勒直言必須在防守這2人上做得更好，「這不是簡單的任務，但如果我們想贏球，就必須找方法解決。」
值得一提的是，今天比賽提前進入垃圾時間，明天將滿43歲的老將海斯倫（Udonis Haslem）獲得上場機會，他也成為總冠軍賽史年紀最大的球員。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言