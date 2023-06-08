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NBA／聯盟計畫改變挑戰規則 將在夏季聯賽測試

聯合新聞網／ 綜合報導
聯盟計畫修改教練挑戰規則。 法新社
聯盟計畫修改教練挑戰規則。 法新社

NBA近期積極做出規則改動，繼設定年度獎項最低出賽門檻後，聯盟還打算更改教練「挑戰」規則，未來一場比賽最多能挑戰2次。

NBA營運總裁史布勞爾（Byron Spruell）接受《ESPN》訪問時透露這項計畫，現行挑戰制度，無論成功與否，一隊一場比賽只能提出一次挑戰。聯盟的規劃是，只要挑戰成功，就能多獲得一次挑戰機會。

史布勞爾表示，「聯盟競賽委員會計畫美國時間本周五，於邁阿密進一步討論新挑戰規則。接下來會向聯盟管理層提出，在夏季聯賽測試後，新制才有機會上路。另外，聯盟也在討論修改妨礙中籃、出界等相關吹判細節。

Steve Kerr

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