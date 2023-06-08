NBA／金塊菜鳥布勞恩有冠軍命？G3打出代表作「隨時準備好」

總冠軍賽前2戰合計只拿6分，金塊隊小將布勞恩（Christian Braun）今天第3戰成奇兵，全場攻下15分，其中11分集中在下半場，成金塊以109：94擊敗熱火的功臣之一，連教頭馬龍（Michael Malone）都大力稱讚板凳出發的布勞恩不像菜鳥，繳出極佳表現。

22歲的布勞恩來自NCAA名校堪薩斯大學，2022年選秀會第21順位被挑中，例行賽他場均上場15.5分鐘，成績是4.7分、2.4籃板，在強度更高的季後賽上場時間再被壓縮，今天以前季後賽只有場均11.8分鐘、拿2.4分，總冠軍賽前2戰合計上場時間也不到24分鐘，今天卻打出代表作，在隊友波特（Michael Porter Jr.）陷入低潮時提供球隊板凳火力。

全場8投7中的布勞恩說：「我的工作就是當名字被唸到時，已經準備妥當。和約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）同隊打球，不管是誰就是準備好接球，今天他們也找到我，讓我有很多輕鬆機會。」

菜鳥球季就打進最後階段的布勞恩再度強調，現在是總冠軍賽，如果被教練呼喚到，必須隨時都準備妥當。

馬龍當然很滿意布勞恩今天表現，他說：「我要給他滿滿的愛，我覺得他表現棒極了，不像一個菜鳥，很積極、強悍、有身體對抗性、有自信，而且他的15分和4籃板是來自板凳上場19分鐘，非常、非常有影響力。」

第四節熱火想要追分之際，布勞恩連拿5分，另外還有過「3分打」和抄截直接灌籃的演出，讓馬龍讚不絕口。

「布勞恩整年都證明了自己，他在球季尾聲也在輪替陣容中，這18場季後賽也在輪替名單中，如果你看一下，今年沒有太多菜鳥能在有意義的時間上場，這說明了布勞恩的自信，他是個贏家，每個階段都是。」馬龍說。

布勞恩高中就是冠軍隊成員，進入堪薩斯再助隊拿下2022年NCAA金盃，今年有機會為個人榮耀史再添一筆紀錄。