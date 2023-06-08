NBA／盛讚約柯奇歷史級表現 穆雷：不懂人們總說他跳不起來

NBA總冠軍戰來到第三場，金塊隊雙星約柯奇(Nikola Jokic)及穆雷(Jamal Murray)今天各自繳出30分大三元成績單，不僅寫下聯盟歷史首見「同隊同場30分大三元」紀錄，更幫助金塊隊以109：94客場擊敗熱火，重新奪回總冠軍系列賽優勢。穆雷在賽後受訪時大力稱讚約柯奇，指出他「讓一切看起來都很容易」。

過去NBA季後賽僅一次出現過同隊大三元的成就，為2019年的柯瑞(Stephen Curry)及格林(Draymond Green)。在達成大三元的同時能各挹注30分，放眼聯盟歷史更是從未出現過。穆雷在比賽最後5.2秒時抓下籃板，「壓線」達成30分大三元；而約柯奇則是在第四節中段完成，這場比賽他攻下32分、21籃板、10助攻。「30+20+10」的大三元數據在NBA季後賽出現過五次，約柯奇就包辦了其中三次，同時也是總冠軍賽史上首見。

約柯奇在本場比賽後，在今年的季後賽已經累積10場以上的大三元，這是沒人達成過的里程碑。對於約柯奇拿大三元像「喝水」一樣的鬼神表現，搭檔穆雷表示約柯奇過於強大，讓這看起來很容易。「我不懂為甚麼人們總說他跳不起來......他可是摘下了21個籃板」，穆雷說，「他得了30分，有時卻被說沒得分慾望，他必須這樣做多少次，才能讓你們相信他的比賽？」

本季穆雷大傷回歸後重拾「泡泡圈穆雷」的神級表現，成為金塊和約柯奇爭冠路上最大助力。當提及季後賽表現為何能升級，穆雷表示他只注重在自己身上，「感到興奮、緊張都是正常的，因為那代表在乎，而站在這個舞台是我的一生之志。」