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NBA／如果里拉德被拓荒者交易 他希望是熱火或籃網

聯合新聞網／ 綜合報導
里拉德(右)稱阿德巴約(左)是好兄弟。 路透
里拉德(右)稱阿德巴約(左)是好兄弟。 路透

里拉德（Damian Lillard）是否會離開拓荒者，備受許多球迷關注。他近日受訪時回答主持人問題，直言熱火和籃網是心儀的下家。

主持人在該節目上詢問里拉德：「你可能被交易到尼克、熱火、塞爾提克和籃網，如果在這4隊中選1隊，你覺得哪隊是不錯的選擇？」

里拉德回應，「當然是邁阿密，阿德巴約（Bam Adebayo）是我的兄弟。」里拉德補充說，「籃網也是，布里吉斯（Mikal Bridges）也是我兄弟，我的意思是，兩隊陣容都很有競爭力。」

熱火目前正在和金塊爭奪今年的總冠軍，雖然里拉德喜歡熱火，但他也有特殊條件，「如果熱火贏下總冠軍，我絕對不會加盟熱火。」

Damian Lillard

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