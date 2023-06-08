聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／梅西首秀票價遠超總冠軍賽 字母哥、KD發文歡迎
阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）確定轉戰美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊，震驚全球體壇。NBA巨星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和杜蘭特（Kevin Durant）也發文，歡迎這位家喻戶曉的球星來到北美。
安戴托昆波父親曾是職業足球員，他們家族今年投資MLS納許維爾俱樂部，以緬懷過世的父親。他得知梅西轉戰MLS後興奮發文，起許能在納許維爾和梅西見面。杜蘭特也發文歡迎梅西，並標註自己支持的球隊費城聯。
Welcome to the MLS Messi!! See you at Nashville🔥🚀— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) 2023年6月7日
Welcome, Messi. Let’s get it @mls @PhilaUnion— Kevin Durant (@KDTrey5) 2023年6月7日
據《路透》報導，梅西MLS首戰可能是7月21日聯盟盃，對上墨西哥藍十字隊，據售票網站「TickPick」顯示，邁阿密國際6月10日最低票價41美元，7月21日則飆漲到684美元（約新台幣2萬973元）。
值得一提的是，今年NBA冠軍賽第4戰同樣在邁阿密進行，據《ESPN》網站顯示，最低票價為410美元（約新台幣1萬2571元）。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言