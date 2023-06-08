NBA／梅西首秀票價遠超總冠軍賽 字母哥、KD發文歡迎

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）確定轉戰美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊，震驚全球體壇。NBA巨星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和杜蘭特（Kevin Durant）也發文，歡迎這位家喻戶曉的球星來到北美。

安戴托昆波父親曾是職業足球員，他們家族今年投資MLS納許維爾俱樂部，以緬懷過世的父親。他得知梅西轉戰MLS後興奮發文，起許能在納許維爾和梅西見面。杜蘭特也發文歡迎梅西，並標註自己支持的球隊費城聯。

Welcome to the MLS Messi!! See you at Nashville🔥🚀 — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) 2023年6月7日

Welcome, Messi. Let’s get it @mls @PhilaUnion — Kevin Durant (@KDTrey5) 2023年6月7日

據《路透》報導，梅西MLS首戰可能是7月21日聯盟盃，對上墨西哥藍十字隊，據售票網站「TickPick」顯示，邁阿密國際6月10日最低票價41美元，7月21日則飆漲到684美元（約新台幣2萬973元）。

值得一提的是，今年NBA冠軍賽第4戰同樣在邁阿密進行，據《ESPN》網站顯示，最低票價為410美元（約新台幣1萬2571元）。