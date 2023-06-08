NBA／為冠軍而生的男人 金塊菜鳥布勞恩拚36年紀錄
美國職籃NBA丹佛金塊菜鳥布勞恩天生是為冠軍而生的男人，他在高中連3年都奪冠，大三也如願拿下NCAA冠軍，現在將挑戰NBA史上第5名，連續2年接連獲得NCAA和NBA總冠軍的球員。
畢業於堪薩斯大學的布勞恩（Christian Braun），在去年選秀首輪第21順位被金塊選走，菜鳥年就深受球隊栽培，平均出賽15.5分鐘，獲得4.7分、2.4籃板，其中在2月6日對明尼蘇達灰狼，拿下生涯新高的19分。
到了季後賽布勞恩平均上場時間12.2分鐘，雖然只拿下3.1分，但投籃命中率高達55%。今天在金塊對上邁阿密熱火的總冠軍賽關鍵第3戰，布勞恩出賽19分鐘就高效率8投7中拿下15分，已是本季次高成績。
布勞恩高中就讀於堪薩斯的藍谷西北高中（BlueValley Northwest High School），在2017至2019年連續3年布勞恩都幫助球隊拿下州冠軍，且平均繳出27.8分、9.3籃板的驚人數據。
上了堪薩斯大學後，布勞恩從大二開始站穩球隊先發位置，到了2021-22年球季大三這一年平均繳出14.1分、6.5籃板，三分球命中率高達38%，也順利幫球隊拿下NCAA總冠軍。
根據美國媒體The Sporting News報導，身處奪冠大熱門金塊隊的布勞恩，很有機會成為NBA史上第5名，在拿完NCAA總冠軍後，隔年又接連拿到NBA總冠軍的球員。
前4名球員分別為1957年的羅素（Bill Russell）、1973年的畢比（Henry Bibby）、1980年的魔術強森（Magic Johnson）、1987年的湯普森（Billy Thompson）。
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