快訊

板橋幼兒園餵藥8童微量反應 新北教育局廢止設立許可

T1聯盟／霍華德控雲豹延遲付薪 雲豹打臉「並非魔獸所說」

餵藥私幼是「吉的堡加盟店」 總公司急發道歉聲明：終止加盟合作

NBA／為冠軍而生的男人 金塊菜鳥布勞恩拚36年紀錄

中央社／ 台北8日電
金塊隊布勞恩。 法新社
金塊隊布勞恩。 法新社

美國職籃NBA丹佛金塊菜鳥布勞恩天生是為冠軍而生的男人，他在高中連3年都奪冠，大三也如願拿下NCAA冠軍，現在將挑戰NBA史上第5名，連續2年接連獲得NCAA和NBA總冠軍的球員。

畢業於堪薩斯大學的布勞恩（Christian Braun），在去年選秀首輪第21順位被金塊選走，菜鳥年就深受球隊栽培，平均出賽15.5分鐘，獲得4.7分、2.4籃板，其中在2月6日對明尼蘇達灰狼，拿下生涯新高的19分。

到了季後賽布勞恩平均上場時間12.2分鐘，雖然只拿下3.1分，但投籃命中率高達55%。今天在金塊對上邁阿密熱火的總冠軍賽關鍵第3戰，布勞恩出賽19分鐘就高效率8投7中拿下15分，已是本季次高成績。

布勞恩高中就讀於堪薩斯的藍谷西北高中（BlueValley Northwest High School），在2017至2019年連續3年布勞恩都幫助球隊拿下州冠軍，且平均繳出27.8分、9.3籃板的驚人數據。

上了堪薩斯大學後，布勞恩從大二開始站穩球隊先發位置，到了2021-22年球季大三這一年平均繳出14.1分、6.5籃板，三分球命中率高達38%，也順利幫球隊拿下NCAA總冠軍。

根據美國媒體The Sporting News報導，身處奪冠大熱門金塊隊的布勞恩，很有機會成為NBA史上第5名，在拿完NCAA總冠軍後，隔年又接連拿到NBA總冠軍的球員。

前4名球員分別為1957年的羅素（Bill Russell）、1973年的畢比（Henry Bibby）、1980年的魔術強森（Magic Johnson）、1987年的湯普森（Billy Thompson）。

延伸閱讀

NBA／繳史詩級演出 約柯奇：不想落後

NBA／與穆雷合寫大三元史詩紀錄 約柯奇：對我意義不大

NBA 2023總冠軍賽程與比分 金塊雙星G3同場大三元壓制熱火

NBA／金塊雙星同場30分大三元史上首見 G3滅火要回領先

相關新聞

NBA／繳史詩級紀錄隊友狂讚 約柯奇冷回：這只是數據

金塊隊今天在約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）都繳出「大三元」的史詩級表現下，以109...

NBA／與穆雷合寫大三元史詩紀錄 約柯奇：對我意義不大

約基奇今天繳出32分21籃板10助攻大三元，成為NBA史上在總冠軍賽繳出30分、20籃板以上超級大三元的第一人，率金塊在...

NBA／太陽將裁掉保羅？美媒曝合約細節和留隊可能性

據消息指出，太陽隊將裁掉資深控衛保羅（Chris Paul），不過事情最晚到6月28日才會定案，且解約後，保羅仍有機會重返太陽。 保羅和太陽合約還剩1年3080萬美元，其中只有1580萬美元保障

NBA／38歲控衛保羅還想打好幾年！繼續追求生涯首冠

今天傳出現年38歲的控衛保羅（Chris Paul）可能被太陽裁掉，據消息指出，保羅還想留在聯盟打好幾年，沒有退休的打算。 《Bleacher Report》知名記者海恩斯（Chris Hayn

NBA／為冠軍而生的男人 金塊菜鳥布勞恩拚36年紀錄

美國職籃NBA丹佛金塊菜鳥布勞恩天生是為冠軍而生的男人，他在高中連3年都奪冠，大三也如願拿下NCAA冠軍，現在將挑戰NB...

NBA／梅西首秀票價遠超總冠軍賽 字母哥、KD發文歡迎

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）確定轉戰美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊，震驚全球體壇。NBA巨星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和杜蘭特（Kevin D

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦