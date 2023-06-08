NBA／38歲控衛保羅還想打好幾年！繼續追求生涯首冠

今天傳出現年38歲的控衛保羅（Chris Paul）可能被太陽裁掉，據消息指出，保羅還想留在聯盟打好幾年，沒有退休的打算。

《Bleacher Report》知名記者海恩斯（Chris Haynes）指出，保羅仍計畫留在NBA好幾年再退休，同時追求生涯首座總冠軍。

本季保羅數據大幅下滑，例行賽場均13.9分8.9助攻4.3籃板，季後賽場均12.4分7.4助攻5籃板，不過他在第二輪G2後因腹股溝傷勢缺陣，太陽也在G6遭金塊隊淘汰。

如今保羅可能進入自由市場，各隊有機會用較小的合約搶到他，美媒《ClutchPoints》也貼出保羅穿上湖人、熱火、七六人及公鹿隊球衣的合成圖。

Where will Chris Paul end up next? 🤔 pic.twitter.com/3Cen2l7Aqi — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年6月7日

不過《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）點出，保羅仍想重返太陽，和好友布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）繼續合作。