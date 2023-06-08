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NBA／與穆雷合寫大三元史詩紀錄 約柯奇：對我意義不大

中央社／ 邁阿密7日綜合外電報導
約柯奇與穆雷成為史上首對同場30分大三元組合。截圖自SportsCenter推特
約柯奇與穆雷成為史上首對同場30分大三元組合。截圖自SportsCenter推特

約柯奇（Nikola Jokic）今天繳出32分21籃板10助攻超級大三元，加上穆雷（Jamal Murray）也拿到34分10助攻10籃板大三元，合寫兩個史上第一紀錄，率金塊在客場109比94擊敗熱火，總冠軍系列賽取得2比1領先。

金塊約柯奇此役達成超級大三元，生涯第3次在季後賽有30分、20籃板、10助攻等級的演出，在NBA總冠軍賽史上則是第一人，這也是他今年季後賽第10次大三元，繼續將「約柯奇障礙」推升到雙位數。

好搭檔穆雷也不惶多讓，同場34分10助攻10籃板大三元，攜手約柯奇成為NBA史上包含例行賽與季後賽首對同場30分大三元組合，更難得可貴的是兩人是在總冠軍賽辦到。而穆雷總冠軍賽連3戰至少10助攻也比肩傳奇，成為1991年湖人的魔術強森後第一人。

值得一提的是約柯奇又是一場超級大三元輾壓熱火防線，賽後被問到怎麼看待自己被列入史冊的表現，這位2屆MVP不意外的低調回應：「老實說這對我意義不大，我只是很高興我們贏得了比賽。」

金塊今天獲勝在總冠軍賽以2比1領先，接下來將於台灣時間10日繼續在熱火主場打第4戰，力拼在當天於7戰4勝制的系列賽聽牌。

Nikola Jokic Jamal Murray

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