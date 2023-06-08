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NBA／金塊雙星同場30分大三元史上首見 G3滅火要回領先

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇(右)超級大三元寫總決賽新紀錄。 美聯社
約柯奇(右)超級大三元寫總決賽新紀錄。 美聯社

金塊隊G2苦吞今年季後賽主場首敗，今雙方移師熱火隊主場，約柯奇（Nikola Jokic）展現贏球決心，繳出32分21籃板10助攻的超級大三元表現，加上穆雷（Jamal Murray）也拿到34分10助攻10籃板大三元，金塊一路壓著熱火打，終場以109：94輕鬆取勝，系列賽取得2：1領先。

約柯奇是聯盟歷史首位，總決賽拿到30分20籃板10助攻的球員。美國數據網站StatMuse顯示，約柯奇和穆雷是聯盟歷史首對30分大三元組合，除了這2人外，葛登（Aaron Gordon）攻下11分10籃板5助攻，替補小將布勞恩（Christian Braun）扮演奇兵砍下15分。

首節雙方戰成平手，第二節穆雷爆發砍下12分，他上半場13投8中攻下20分，率金塊取得53比48領先。

第三節金塊乘勝追擊，開局就打出6比0攻勢，迫使熱火喊暫停。暫停回來後狀況沒好轉，金塊在約柯奇領軍下慢慢將比分拉開，熱火只能靠巴特勒（Jimmy Butler）一人苦苦支撐，三節打完落後多達16分。

末節金塊小將布勞恩延續第三節尾聲好狀態，連得5分助金塊打出11比4攻勢，分差正式來到全場最高的21分。熱火最後2分鐘仍落後13分，也決定換下主力球員，儘管射手羅賓森（Duncan Robinson）突然連飆2顆三分，追到剩9分，仍無法改變比賽結果。

熱火「士官長」巴特勒全場貢獻28分4助攻，阿德巴約（Bam Adebayo）22分17籃板，馬丁（Caleb Martin）10分，羅賓森三分球4投3中攻下9分，其餘球員表現欠佳。

Nikola Jokic Jimmy Butler Jamal Murray 阿德巴約

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