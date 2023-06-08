快訊

廣末涼子被爆夜會名廚「雙不倫」 老公首發聲了！

鐵飯碗生鏽了？年輕公務員爆離職潮：只剩穩定卻沒尊嚴

盧秀燕也「Me too」！驚爆當市長合照被摸屁股 她狠瞪色狼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／鵜鶘威廉森昨宣布女友懷孕 今遭成人片女星指控劈腿

聯合新聞網／ 綜合報導
鵜鶘球星威廉森遭指控劈腿。 路透
鵜鶘球星威廉森遭指控劈腿。 路透

鵜鶘球星威廉森（Zion Williamson）昨天才宣布女友Ahkeema懷孕好消息，沒想到他今天竟遭成人片女星米爾斯（Moriah Mills）指控腳踏兩條船。

Ahkeema昨天在Youtube上傳性別揭曉派對，公布自己懷上一名女嬰。威廉森在影片向未來的女兒喊話，「妳會在某時間點看到這影片，我不知道未來如何，但爸爸媽媽愛妳，如果妳在這世界什麼都不清楚，只要知道爸爸媽媽會愛你一輩子。」

如此溫馨感人的一刻，卻突然風雲變色。成人片女星米爾斯在推特發文指控威廉森腳踏兩條船，氣到連發20多篇推文，米爾斯公布兩人對話紀錄，以及交往的細節，她還嗆威廉森，「最好祈禱我沒懷孕！」

許多網友認為米爾斯只是在炒話題，目前威廉森對此事未做公開回應，米爾斯則透露自己遭許多威廉森粉絲私訊騷擾。

Zion Williamson

相關新聞

NBA／金塊雙星同場30分大三元史上首見 G3滅火要回領先

金塊隊G2苦吞今年季後賽主場首敗，今雙方移師熱火隊主場，約柯奇（Nikola Jokic）展現贏球決心，繳出32分21籃板10助攻的超級大三元表現，加上穆雷（Jamal Murray）也拿到34分10

NBA／太陽將裁掉保羅？美媒曝合約細節和留隊可能性

據消息指出，太陽隊將裁掉資深控衛保羅（Chris Paul），不過事情最晚到6月28日才會定案，且解約後，保羅仍有機會重返太陽。 保羅和太陽合約還剩1年3080萬美元，其中只有1580萬美元保障

NBA／鵜鶘威廉森昨宣布女友懷孕 今遭成人片女星指控劈腿

鵜鶘球星威廉森（Zion Williamson）昨天才宣布女友Ahkeema懷孕好消息，沒想到他今天竟遭成人片女星米爾斯（Moriah Mills）指控腳踏兩條船。 Ahkeema昨天在Yout

NBA 2023總冠軍賽程與比分 金塊雙星G3同場大三元壓制熱火

金塊與熱火將在總冠軍賽正面對決，這也是史上首見的對戰組合。熱火能否創造老八傳奇奪冠歷史，抑或金塊搶下隊史首座總冠軍，將是各界關注的焦點。

NBA／盼續留厄文全力爭冠 獨行俠還想交易選秀籤升級陣容

厄文（Kyrie Irving）的動向是今年自由市場最大話題，續留達拉斯、轉投他處都將對聯盟版圖造成影響，但根據外媒報導，這個夏天他高機率會與獨行俠續約，繼續以爭冠為目標。 近期有風聲指出，厄文

NBA／讚熱火進攻執行力高 金塊波特：會聽我們的溝通做調整

在總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）調教下，熱火成了一支攻防紀律嚴明的隊伍，這一點，在場上的對手波特（Michael Porter Jr.）體會特別深刻。 總冠軍賽首戰，熱火全程遭

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦