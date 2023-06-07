NBA／盼續留厄文全力爭冠 獨行俠還想交易選秀籤升級陣容

厄文（Kyrie Irving）的動向是今年自由市場最大話題，續留達拉斯、轉投他處都將對聯盟版圖造成影響，但根據外媒報導，這個夏天他高機率會與獨行俠續約，繼續以爭冠為目標。

近期有風聲指出，厄文試圖招募詹姆斯（Lebron James）加入獨行俠，但由於球隊資產不夠等多項因素，導致可能性極低。另外，厄文與詹姆斯重聚洛杉磯也不切實際，因為湖人薪資空間早已爆滿。

因此，資深記者史坦（Marc Stein）建議，厄文可以將自己包裝為「招募者」的角色，提高獨行俠向他端出頂薪合約的意願。此外，史坦也表示，消息來源指出，厄文一直很想回到獨行俠，並想要停止任何他欲前往洛杉磯的謠言。

另外，史坦的消息來源也表示，為了避免消磨唐西奇（Luka Doncic）耐心，獨行俠的方針完全以「爭冠」為主，「獨行俠並沒有放棄續留厄文，也想以選秀會上的10號籤作為包裹，透過交易升級球隊陣容。」

對獨行俠而言，所有操作都以「簽回厄文」為前提，否則如果讓他離開，不僅過往交易走的資產全變空氣，單憑10號籤能換來的球員，也難以讓球隊一躍成為爭冠強權。