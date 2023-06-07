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NBA／讚熱火進攻執行力高 金塊波特：會聽我們的溝通做調整

聯合新聞網／ 綜合報導
波特認為，熱火在進攻端的反應極為快速。 路透社
波特認為，熱火在進攻端的反應極為快速。 路透社

在總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）調教下，熱火成了一支攻防紀律嚴明的隊伍，這一點，在場上的對手波特（Michael Porter Jr.）體會特別深刻。

總冠軍賽首戰，熱火全程遭金塊壓制，最終得分未能破百吞下敗仗。正當外界認為同樣戲碼也將在G2上演時，熱火卻立刻重燃火力，三分命中率從首場的33.3%回溫至48.6%，攻下111分逆襲金塊。

熱火之所以能在難以攻克的丹佛高原，重整旗鼓送給金塊主場首敗，關鍵在於進攻端的執行力。根據波特G3賽前採訪所言，熱火總是有辦法因應場上情勢，立刻調整策略，「他們會聽我們的溝通內容，然後做出相反動作。」

波特進一步剖析，熱火如何「見招拆招」，他說：「當我們說『換防』的時候，他們會馬上退回去出手空檔三分；如果我們不換防，他們會立刻設掩護。」即便觀察防守、撕裂陣形本就是季後賽隊伍的必備技能，熱火的應變能力仍讓24歲的波特驚嘆不已。

雙方的第三戰將在明日上午8點30分進行，作客邁阿密的金塊勢必得研擬更牢固的防守策略，波特也得擺脫第二戰的低迷，才能如願奪下隊史首座冠軍。

熱火 金塊

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