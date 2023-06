NBA／讚熱火進攻執行力高 金塊波特：會聽我們的溝通做調整

在總教練史波斯特拉(Erik Spoelstra)調教下,熱火成了一支攻防紀律嚴明的隊伍,這一點,在場上的對手波特(Michael Porter Jr.)體會特別深刻。

總冠軍賽首戰,熱火全程遭金塊壓制,最終得分未能破百吞下敗仗。正當外界認為同樣戲碼也將在G2上演時,熱火卻立刻重燃火力,三分命中率從首場的33.3%回溫至48.6%,攻下111分逆襲金塊。

熱火之所以能在難以攻克的丹佛高原,重整旗鼓送給金塊主場首敗,關鍵在於進攻端的執行力。根據波特G3賽前採訪所言,熱火總是有辦法因應場上情勢,立刻調整策略,「他們會聽我們的溝通內容,然後做出相反動作。」

波特進一步剖析,熱火如何「見招拆招」,他說:「當我們說『換防』的時候,他們會馬上退回去出手空檔三分;如果我們不換防,他們會立刻設掩護。」即便觀察防守、撕裂陣形本就是季後賽隊伍的必備技能,熱火的應變能力仍讓24歲的波特驚嘆不已。

MPJ on Heat: "They're hearing what we're communicating to each other and they're doing the opposite. If we say 'switch,' they're slipping out for open threes. If we don't say 'switch,' they are actually going to set the screen."