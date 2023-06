NBA／感嘆與布萊恩合體遭否決 保羅：能聯手一定很有趣

聯盟最強控衛,加上最強得分後衛的候場組合會長什麼樣子?這個問題一度在保羅(Chris Paul)曾有機會加盟湖人時獲得解答,不過,聯盟當年否決這筆交易,讓這件事畫上了永遠的問號。

2011-12年球季季前,紐奧良黃蜂與湖人達成一筆交易,準備將王牌保羅送往洛杉磯與布萊恩(Kobe Bryant)合體,兩人甚至已通起電話,談論未來合作模式。然而,由於當時的黃蜂隊為聯盟託管,時任總裁的史騰(David Stern)和多名老闆最後決定否決此筆交易。

加盟湖人失敗,最終只能前往快艇的保羅,多次對外表達無法與布萊恩聯手的遺憾,他也在日前上Podcast時再度回憶往事,「布萊恩就是很特別,我們絕對能串連起來。他的天賦很突出,當我們對上時,總會有一番爭鬥,因為我們都充滿能量,同隊機會無法成真真的很讓人失望,尤其是在我職業生涯的那個期間。」

雖然有很多人懷疑,同樣需要球權的兩人是否真能搭配,但保羅對此並不擔心,「我一直都知道,布萊恩就連定點投籃都能做得很好,但他從來沒有機會在這部分展現給大家看。如果我們有機會聯手,一定非常有趣。」

"Kob is just special... Me and Kob was just wired the same... Had we got a chance to play together, I think it could have been fun."



Chris Paul on almost being traded to the Lakers in 2011 and playing with Kobe Bryant



(via @thepivot)pic.twitter.com/1hqzHihlXz