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NBA／感嘆與布萊恩合體遭否決 保羅：能聯手一定很有趣

聯合新聞網／ 綜合報導
保羅一度接近披上湖人球衣。 法新社
保羅一度接近披上湖人球衣。 法新社

聯盟最強控衛，加上最強得分後衛的候場組合會長什麼樣子？這個問題一度在保羅（Chris Paul）曾有機會加盟湖人時獲得解答，不過，聯盟當年否決這筆交易，讓這件事畫上了永遠的問號。

2011-12年球季季前，紐奧良黃蜂與湖人達成一筆交易，準備將王牌保羅送往洛杉磯與布萊恩（Kobe Bryant）合體，兩人甚至已通起電話，談論未來合作模式。然而，由於當時的黃蜂隊為聯盟託管，時任總裁的史騰(David Stern)和多名老闆最後決定否決此筆交易。

加盟湖人失敗，最終只能前往快艇的保羅，多次對外表達無法與布萊恩聯手的遺憾，他也在日前上Podcast時再度回憶往事，「布萊恩就是很特別，我們絕對能串連起來。他的天賦很突出，當我們對上時，總會有一番爭鬥，因為我們都充滿能量，同隊機會無法成真真的很讓人失望，尤其是在我職業生涯的那個期間。」

雖然有很多人懷疑，同樣需要球權的兩人是否真能搭配，但保羅對此並不擔心，「我一直都知道，布萊恩就連定點投籃都能做得很好，但他從來沒有機會在這部分展現給大家看。如果我們有機會聯手，一定非常有趣。」

交易被否決後，保羅直到現在仍無法獲得生涯首冠；布萊恩則在湖人組成「F4」卻效果不佳後，一肩扛起球隊重擔，負荷過重間接導致阿基里斯腱斷裂、生涯走下坡。當年兩人若真能合體，或許聯盟樣貌將有大大的不同。

保羅 布萊恩 湖人

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