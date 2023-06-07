NBA／內馬爾G3賽前現身熱火主場 與好友巴特勒相見歡

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）先前曾邀請足壇巨星內馬爾（Neymar）觀看冠軍賽，內馬爾今天也現身邁阿密熱火隊主場，和巴特勒相見歡。

據外媒報導，兩人最初在2016年里約奧運結緣，之後一直保持好關係。巴特勒先前拿下東區冠軍，內馬爾也有發文祝賀。今天內馬爾在推特貼出兩人出遊的照片，以及兩人的背影照，顯見好交情。

My guy ❤️ @JimmyButler pic.twitter.com/StItawuamB — Neymar Jr (@neymarjr) 2023年6月6日

事實上除了內馬爾外，巴特勒稍早曾和法國足球巨星博格巴（Paul Pogba）一起用餐，他也發布IG限時動態，分享自己和內馬爾練投的影片。

Jimmy Butler and Neymar were getting some shots up in the Heat arena today 🏀⚽️



(via @JimmyButler / IG)pic.twitter.com/sOoopF77OS — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年6月7日

值得一提的是，內馬爾前隊友梅西（Lionel Messi）今天傳出將加盟美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊；內馬爾則和英超切爾西隊傳出緋聞。