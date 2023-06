NBA／以湖人找衛少組團失敗為鑑 里拉德：你不能保證任何事

拓荒者球星里拉德(Damian Lillard)近年深陷離隊爭冠,或是留在波特蘭遵守「忠誠」諾言的兩難,但他日前在節目上再次重申,自己不會離隊組團的立場,並且以湖人援引衛少失敗為例,「你不能保證任何事」。

自2018-19賽季闖入西區冠軍賽後,拓荒者再也無通過季後賽首輪,不僅如此,球隊近兩年戰績探底,與季後賽完全擦不上邊,且不管是交易走麥凱倫(C.J. McCollum)、帶來葛蘭特(Jerami Grant),都無法為球隊帶來新氣象,也使「里拉德想離開」的傳言不脛而走。

不過,里拉德在一檔Podcast節目上,以衛斯特布魯克(Russell Westbrook)為例,說明組團並非萬靈丹,「球隊可以將我交易至任何『強隊』,但誰能確保全員都能健康?誰能確定真的能起效果?當衛斯特布魯克去湖人時,每個人都驚嘆,結果球隊讓他從板凳出發,像是他不是位名人堂球員一般。我的意思是,你不能保證每件事。」

在外界眼中,里拉德的巨額薪資,是拓荒者補強的障礙之一,但他可不這麼認為,「我希望能在波特蘭贏球,就資產方面,我們有機會組出具競爭力的陣容。如果我們做不到的話,就像我一個月前說過的,我們就必須有不同的談話。」

“I want to have an opportunity to win in Portland… We got an opportunity, asset-wise, to build a team that can compete. If we can’t do that… then it’s a separate conversation we would have to have”



