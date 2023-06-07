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NBA／以湖人找衛少組團失敗為鑑 里拉德：你不能保證任何事

聯合新聞網／ 綜合報導
里拉德本季狀況良好，球隊戰績卻不見起色。 美聯社
里拉德本季狀況良好，球隊戰績卻不見起色。 美聯社

拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）近年深陷離隊爭冠，或是留在波特蘭遵守「忠誠」諾言的兩難，但他日前在節目上再次重申，自己不會離隊組團的立場，並且以湖人援引衛少失敗為例，「你不能保證任何事」。

自2018-19賽季闖入西區冠軍賽後，拓荒者再也無通過季後賽首輪，不僅如此，球隊近兩年戰績探底，與季後賽完全擦不上邊，且不管是交易走麥凱倫（C.J. McCollum）、帶來葛蘭特（Jerami Grant），都無法為球隊帶來新氣象，也使「里拉德想離開」的傳言不脛而走。

不過，里拉德在一檔Podcast節目上，以衛斯特布魯克（Russell Westbrook）為例，說明組團並非萬靈丹，「球隊可以將我交易至任何『強隊』，但誰能確保全員都能健康？誰能確定真的能起效果？當衛斯特布魯克去湖人時，每個人都驚嘆，結果球隊讓他從板凳出發，像是他不是位名人堂球員一般。我的意思是，你不能保證每件事。」

在外界眼中，里拉德的巨額薪資，是拓荒者補強的障礙之一，但他可不這麼認為，「我希望能在波特蘭贏球，就資產方面，我們有機會組出具競爭力的陣容。如果我們做不到的話，就像我一個月前說過的，我們就必須有不同的談話。」

里拉德本季打出生涯年，繳出場均32.2分、4.8籃板、7.3助攻，但同時，他的年齡也已超過32歲，與拓荒者的奪冠窗口正一點一滴地縮小。

拓荒者 里拉德 衛斯特布魯克

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