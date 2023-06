NBA／「無冠魔咒」殃及家人 保羅：女兒被同學嘲笑

「控衛之神」保羅(Chris Paul)個人榮譽滿載,退休後無庸置疑地將入選名人堂,然而,「無冠」的標籤至今不僅跟隨著他,也困擾到了自己的家人。

保羅長青的職業生涯中,幾乎年年都能帶隊殺入季後賽,不過,卻也屢屢無法走到最後。快艇時期和葛里芬(Blake Griffin)、喬丹(DeAndre Jordan)組成的「空拋之城」,火箭時期和哈登(James Harden)合體的雙槍都無法順利從西區脫穎而出,只有在火箭時摸到西區冠軍賽地板。加入太陽後雖進入過總冠軍賽,還是在2連勝後4連敗遭到公鹿逆轉,這已是保羅生涯最靠近總冠軍的時刻。

由於已38歲的高齡,加上本季肉眼可見的衰退,今年季後賽又再次因傷缺席,讓外界時常嘲笑保羅將生涯無冠,笑聲甚至傳到了女兒耳中。在一檔Podcast上,保羅分享了一個小故事,「我的女兒已經到了在學年紀,那裡的孩子們對他說了些瘋狂的話,一個魯莽的男孩曾對他說:『你老爸永遠不會拿到總冠軍!』。」

"[My daughter] at the age now where at school kids talk crazy to her. She had a little boy at school that said some reckless stuff to her was like, 'Your daddy ain't never gon' win no championship.'"



Chris Paul on not winning an NBA title



(via @thepivot)pic.twitter.com/zXp8HqOemN