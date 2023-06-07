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NBA／「無冠魔咒」殃及家人 保羅：女兒被同學嘲笑

聯合新聞網／ 綜合報導
保羅今年季後賽又遭傷勢纏身。 美聯社
保羅今年季後賽又遭傷勢纏身。 美聯社

「控衛之神」保羅（Chris Paul）個人榮譽滿載，退休後無庸置疑地將入選名人堂，然而，「無冠」的標籤至今不僅跟隨著他，也困擾到了自己的家人。

保羅長青的職業生涯中，幾乎年年都能帶隊殺入季後賽，不過，卻也屢屢無法走到最後。快艇時期和葛里芬（Blake Griffin）、喬丹（DeAndre Jordan）組成的「空拋之城」，火箭時期和哈登（James Harden）合體的雙槍都無法順利從西區脫穎而出，只有在火箭時摸到西區冠軍賽地板。加入太陽後雖進入過總冠軍賽，還是在2連勝後4連敗遭到公鹿逆轉，這已是保羅生涯最靠近總冠軍的時刻。

由於已38歲的高齡，加上本季肉眼可見的衰退，今年季後賽又再次因傷缺席，讓外界時常嘲笑保羅將生涯無冠，笑聲甚至傳到了女兒耳中。在一檔Podcast上，保羅分享了一個小故事，「我的女兒已經到了在學年紀，那裡的孩子們對他說了些瘋狂的話，一個魯莽的男孩曾對他說：『你老爸永遠不會拿到總冠軍！』。」

這些話語，對身經百戰的保羅來說或許已不痛不癢，但由於女兒還小，使得被譏笑的保羅得反過來安慰他，「寶貝，有些人只會說，有些人則會做！」並說明自己的心境，「不管有多生氣，我不會讓季後賽的挫敗定義自己，我必須回去練習。我想這就是事情發生時，我會做的事，我承受這些夜晚並讓他過去，隔天早上，我回去練習，盡自己的努力讓挫敗不再發生。」

這個賽季，即便季中加入了杜蘭特（Kevin Durant）做隊友，讓太陽奪冠聲勢水漲船高，可惜保羅仍在傷病陰霾下與太陽止步次輪，以年紀來看他已走到球員生涯後期，時間真的不多了，必須為了自己以及女兒，盡快拿下冠軍、洗刷無冠標籤。

太陽 保羅

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