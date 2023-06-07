PLG／轉替補火力不減 夢想家林俊吉獲年度第六人

PLG今天公布2022-23年度第六人，福爾摩沙台新夢想家隊林俊吉本季角色轉換，雖然替補上場，但熱機快速且不減攻擊火力，總是能迅速提供球隊攻防兩端的支援，收下生涯首座年度第六人獎項。

林俊吉本季全勤出賽40場，其中30場替補上陣，平均每場13.9分、4.4助攻、三分球命中率39.2%及罰球命中率80.7%皆在所有年度第六人候選者排名最高。

林俊吉在年度第六人30張選票拿下22張5分，以總分128分獲獎拿下本季年度第六人。

PLG年度第六人資格為例行賽出賽場次達 27場、替補出賽比例為例行賽出賽場次75%的各隊球員。