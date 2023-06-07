NBA／為何開除前年度教頭威廉斯 太陽老闆：球隊要總冠軍

太陽雖然曾在威廉斯（Monty Williams）帶領下，闖進總冠軍賽，卻仍在本季止步次輪後，決定與他分道揚鑣。總管瓊斯（James Jones）、老闆伊許比亞（Mat Ishbia）稍早也親上火線解釋決策原因：太陽要奪冠！

季後賽第二輪面對金塊的系列賽，威廉斯因調度問題，再加上連兩年淘汰戰慘敗的結果，讓外界興起「開除威廉斯」的聲浪；不過，也有人認為應再給這位前年度最佳教練時間，熟悉杜蘭特（Kevin Durant）加入後的太陽。

瓊斯坦言是否該開除威廉斯曾陷入天人交戰：「這是一個困難的決定，因為關於我們下步該怎麼走？我感覺球隊需要注入不同的聲音、不同的能量」。他也在今天在介紹新教頭的佛蓋爾記者會上，表示這位冠軍教頭雀屏中選的特質是「領導力」、「誠實」、「正直」、「冠軍經驗」、「對比賽的熱愛」、「對社群的熱情」。

另外老闆伊許比亞在接受當地電台《Arizona Sports 98.7》採訪時也補充：「球季結束後我和瓊斯重新整理了過去發生、可以改進的事，最後做出結論，威廉斯是個好教練、給予球隊很多幫助，但也是時候改變、尋找一個能帶球隊進入下一等級，也就是總冠軍的人了」。

雖然最終走上分手的結局，但太陽與威廉斯都有了新開始，前者延攬冠軍教頭佛蓋爾帶隊，後者則加入活塞，成為NBA史上最高薪教頭。