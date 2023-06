NBA／看完17個「紀律良好」影片 金塊教頭自信：G3會更好

出乎意料地在總冠軍賽G2失利後,外界對金塊的疑慮逐漸浮上檯面,但總教練馬龍(Michael Malone)卻自信地表示,球隊第三戰的48分鐘會打得更有紀律。

由於在首戰輕鬆地擊潰熱火,取得隊史總冠軍賽首勝,再加上原先季後賽主場無敗的傲人紀錄,第二場比賽可說是金塊的囊中之物。沒想到,金塊當天卻丟掉雙位數領先,讓熱火硬是在丹佛高原搶下一勝,扭轉系列賽情勢。

賽後,馬龍痛批G2為「打得最沒紀律的一場比賽」、「相當令人失望」,顯得對球員很不滿意,幸好,經過數天沉澱後,球隊似乎已走回正軌。馬龍於稍早受訪時分享,「我們今早經歷了一個很好的回顧影片環節,我讓他們看了17個『紀律良好』的片段,只要照著比賽策略打,這些片段我們總共得了40分,這真的很驚人,我確信每人都了解自己該知道的事,我們必須從G2學習如何應用優勢。我有信心明天球隊能在48分鐘內,打得更有紀律、更加堅定。」並稱讚球隊整年都很擅長克服逆境。」

此外馬龍也強調已準備好對策破解熱火的區域聯防,就是唯快不破,「我們肯定會加快進攻節奏,前一戰打太慢反而給了熱火優勢,導致自己消耗太多時間,面臨進攻秒數所剩無幾的狀況,我們會做出調整的。」

"This is the NBA Finals and we're talking about effort. That's a huge concern of mine." Nuggets HC Michael Malone following Denver's Game 2 loss pic.twitter.com/qxj7w6pgoq

雖然對球隊的態度明顯放軟許多,但被問到前幾日的嚴厲發言時,馬龍仍如實回答:「老實說這並不嚴格,我覺得只是對比賽內容的誠實評論。我走出來跟你們談話前,早就已經跟球員說過一樣的話了,我不可能在受訪時,說一些沒跟球員談論過的話。」

Michael Malone isn't apologizing for ripping the Nuggets after Game 2, saying that was just honesty. He's also had a chance to take a deep breath | by @PetersenWill https://t.co/js0yIt2i0l