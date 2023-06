NBA／熱火秘密武器再等等 赫洛G3繼續缺陣

熱火闖進總冠軍賽後,球迷便引頸期盼赫洛(Tyler Herro)能回歸賽場,但這個「秘密武器」的登場時間,可能得再延後了。

例行賽場均能砍下20分的赫洛,是球隊倚重的得分手,但他在首輪面對公鹿首場比賽,便因手部骨折傷勢退場。當球隊宣布赫洛至少需一個月才能回歸時,外界原先預期他的賽季已形同報銷,沒想到第八種子的熱火卻走出東區、一路打進總冠軍賽,讓他的復出成為可能。

不過,進入冠軍賽後,赫洛雖然已展開訓練,前兩戰仍繼續穿著便服坐壁上觀。即便不少消息傳出,第三場回到邁阿密的賽事,會是他重返賽場的最佳時機,但球隊今日公布的傷兵名單明確指出,赫洛第三戰還是不會上場。

