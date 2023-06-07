NBA／熱火秘密武器再等等 赫洛G3繼續缺陣

熱火闖進總冠軍賽後，球迷便引頸期盼赫洛（Tyler Herro）能回歸賽場，但這個「秘密武器」的登場時間，可能得再延後了。

例行賽場均能砍下20分的赫洛，是球隊倚重的得分手，但他在首輪面對公鹿首場比賽，便因手部骨折傷勢退場。當球隊宣布赫洛至少需一個月才能回歸時，外界原先預期他的賽季已形同報銷，沒想到第八種子的熱火卻走出東區、一路打進總冠軍賽，讓他的復出成為可能。

不過，進入冠軍賽後，赫洛雖然已展開訓練，前兩戰仍繼續穿著便服坐壁上觀。即便不少消息傳出，第三場回到邁阿密的賽事，會是他重返賽場的最佳時機，但球隊今日公布的傷兵名單明確指出，赫洛第三戰還是不會上場。

Tyler Herro has been ruled OUT for Game 3



(h/t @5ReasonsSports ) pic.twitter.com/WgnxBJ2yjt — NBACentral (@TheNBACentral) June 6, 2023

除了赫洛以外，遭遇膝傷的歐拉迪波（Victor Oladipo）基本上視同報銷；賽勒（Cody Zeller）則因腳傷為「可能上場」；另外肩膀不適的的阿德巴約（Bam Adebayo）、腳踝有傷的文森（Gabe Vincent）則能如常上陣。