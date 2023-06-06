NBA／與米爾斯攜手訓練 渡邊雄太：打世界盃就是敵人了

籃網日籍前鋒渡邊雄太（Yuta Watanabe）近日在IG上傳數張他和隊友米爾斯（Patty Mills）在接受訓練的照片。他也在敘述中提到兩人在夏威夷度過很棒的訓練時光。

「在夏威夷和米爾斯進行了很棒的訓練。不過在今年夏天的男藍世界盃上，我依然會把你視為敵人。」渡邊雄太寫道。

日本和澳洲正好被分在預賽的E組，意味著渡邊雄太和米爾斯將正面交鋒；同組還包括德國和芬蘭，在4取2晉級的情況下，日本顯然沒有太大機會可以挺進16強；甚至澳洲、德國和芬蘭也將要決一生死，爭取兩張晉級門票。