NBA／與米爾斯攜手訓練 渡邊雄太：打世界盃就是敵人了
籃網日籍前鋒渡邊雄太（Yuta Watanabe）近日在IG上傳數張他和隊友米爾斯（Patty Mills）在接受訓練的照片。他也在敘述中提到兩人在夏威夷度過很棒的訓練時光。
「在夏威夷和米爾斯進行了很棒的訓練。不過在今年夏天的男藍世界盃上，我依然會把你視為敵人。」渡邊雄太寫道。
日本和澳洲正好被分在預賽的E組，意味著渡邊雄太和米爾斯將正面交鋒；同組還包括德國和芬蘭，在4取2晉級的情況下，日本顯然沒有太大機會可以挺進16強；甚至澳洲、德國和芬蘭也將要決一生死，爭取兩張晉級門票。
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