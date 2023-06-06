NBA／厄文招募詹姆斯缺交易籌碼 消息人士直言不切實際

針對厄文（Kyrie Irving）積極招募詹姆斯（LeBron James）轉戰獨行俠力組三巨頭的傳言，《The Athletic》記者布哈（Jovan Buha）在報導中提到，湖人消息人士這種都是不切實際的揣測。

詹姆斯去年簽下2年9710萬美元延長合約，他在2024-25年賽季握有球員選項。下個賽季年薪為4690萬美元。獨行俠若真要透過交易引進詹姆斯，最大問題仍是其現有交易資產並不具備吸引力。

如果要報價湖人，大概只能提出小哈德威（Tim Hardaway Jr.）、伯坦斯（Davis Bertans）、格林（Josh Green）、哈迪（Jaden Hardy）今年首輪第10順位選秀權和未來的首輪籤等，消息人士認為，湖人顯然對於獨行俠能提供多少籌碼並不感興趣

當然，獨行俠如果要把唐西奇（Luka Doncic）拿來換詹姆斯，湖人顯然還會聆聽報價。