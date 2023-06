NBA／分析熱火G2反彈關鍵 勇士柯爾：發現穆雷才是防守重點

熱火總冠軍賽第2戰做出變陣,成功以111:108擊敗金塊,系列賽扳成平手。勇士教頭柯爾(Steve Kerr)分析,熱火可能將防守重點放在金塊後衛穆雷(Jamal Murray)身上。

約柯奇(Nikola Jokic)昨天攻下41分,他職業生涯4度季後賽突破40分,金塊都難逃輸球命運。穆雷的得分則從首戰的26分跌到18分。

勇士總教練柯爾上子弟兵格林(Draymond Green)節目分析賽況,他推測熱火可能發現穆雷才是問題根源,而不是約柯奇。他點出讓勒夫(Kevin Love)打先發大前鋒是關鍵,「這讓巴特勒(Jimmy Butler)可以去守穆雷,我沒和史波斯特拉(Erik Spoelstra)聊過,但我可以想到他們在教練會議上說,『穆雷才是重點,不是約柯奇。』」

柯爾解釋,「我想熱火決定穆雷才是必須阻止的對象,勒夫上先發,巴特勒去看管穆雷,就像我們看見的,熱火對穆雷猛烈防守,用盡方法讓他離開戰局。」

