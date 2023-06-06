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NBA／分析熱火G2反彈關鍵 勇士柯爾：發現穆雷才是防守重點
熱火總冠軍賽第2戰做出變陣，成功以111：108擊敗金塊，系列賽扳成平手。勇士教頭柯爾（Steve Kerr）分析，熱火可能將防守重點放在金塊後衛穆雷（Jamal Murray）身上。
約柯奇（Nikola Jokic）昨天攻下41分，他職業生涯4度季後賽突破40分，金塊都難逃輸球命運。穆雷的得分則從首戰的26分跌到18分。
勇士總教練柯爾上子弟兵格林（Draymond Green）節目分析賽況，他推測熱火可能發現穆雷才是問題根源，而不是約柯奇。他點出讓勒夫（Kevin Love）打先發大前鋒是關鍵，「這讓巴特勒（Jimmy Butler）可以去守穆雷，我沒和史波斯特拉（Erik Spoelstra）聊過，但我可以想到他們在教練會議上說，『穆雷才是重點，不是約柯奇。』」
柯爾解釋，「我想熱火決定穆雷才是必須阻止的對象，勒夫上先發，巴特勒去看管穆雷，就像我們看見的，熱火對穆雷猛烈防守，用盡方法讓他離開戰局。」
JAMAL MURRAY AGAIN 🔥— NBA (@NBA) June 5, 2023
Bam goes 2/2 at the line to extend the lead back to 5, 40 seconds to go on ABC! pic.twitter.com/elaBk9kCPe
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