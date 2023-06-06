快訊

被控性騷 顏志發最新聲明：撤告並請辭總統府資政

企業文化「水土不服」…台積電太操激怒美員工 網揶揄：沒台灣肝想得美

還有多少鹹豬手沒被#Metoo點名？ 她爆媒體大佬左右開弓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／分析熱火G2反彈關鍵 勇士柯爾：發現穆雷才是防守重點

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒(中)盯防金塊隊穆雷(左)。 路透
巴特勒(中)盯防金塊隊穆雷(左)。 路透

熱火總冠軍賽第2戰做出變陣，成功以111：108擊敗金塊，系列賽扳成平手。勇士教頭柯爾（Steve Kerr）分析，熱火可能將防守重點放在金塊後衛穆雷（Jamal Murray）身上。

約柯奇（Nikola Jokic）昨天攻下41分，他職業生涯4度季後賽突破40分，金塊都難逃輸球命運。穆雷的得分則從首戰的26分跌到18分。

勇士總教練柯爾上子弟兵格林（Draymond Green）節目分析賽況，他推測熱火可能發現穆雷才是問題根源，而不是約柯奇。他點出讓勒夫（Kevin Love）打先發大前鋒是關鍵，「這讓巴特勒（Jimmy Butler）可以去守穆雷，我沒和史波斯特拉（Erik Spoelstra）聊過，但我可以想到他們在教練會議上說，『穆雷才是重點，不是約柯奇。』」

柯爾解釋，「我想熱火決定穆雷才是必須阻止的對象，勒夫上先發，巴特勒去看管穆雷，就像我們看見的，熱火對穆雷猛烈防守，用盡方法讓他離開戰局。」

金塊 熱火 Steve Kerr Jamal Murray

相關新聞

NBA／劇情大逆轉！傳厄文招募詹皇到獨行俠組三巨頭

詹姆斯（LeBron James）今年爭冠失敗後，傳出有退休打算，外媒曾推測這是他向湖人高層施壓，推動厄文（Kyrie Irving）交易案的手段，但案情卻出現逆轉，反而是厄文在招募詹皇，希望他能轉戰

NBA／布魯克斯垃圾話挑釁詹皇 傑克森：他老了仍舊打爆我們

今年季後賽首輪湖人對灰熊的交手中，布魯克斯（Dillon Brooks）屢屢以「詹姆斯（Lebron James）老化」來嘲諷對方，引發不少爭議；而38歲的詹姆斯對於小老弟的挑釁沒有多說什麼，而是用實

NBA／對抗金塊扛重擔 阿德巴約：昔全家收入1萬2千美元才艱辛

面對身材高度都佔據優勢的金塊禁區，阿德巴約（Bam Adebayo）可說是一肩扛起重任，包括在進攻端也是穩定輸出，堪稱是熱火能夠一路逆襲衝到總冠軍賽的重要關鍵之一。 不過對於自己承擔多項任務，阿

NBA／分析熱火G2反彈關鍵 勇士柯爾：發現穆雷才是防守重點

熱火總冠軍賽第2戰做出變陣，成功以111：108擊敗金塊，系列賽扳成平手。勇士教頭柯爾（Steve Kerr）分析，熱火可能將防守重點放在金塊後衛穆雷（Jamal Murray）身上。 約柯奇（

NBA／活塞新教頭天價年薪效應 名記：恐影響現役名帥續約

被太陽炒掉的威廉斯（Monty Williams），很快就從活塞獲得溫暖的回應，而且是一份6年高達7850萬美元的合約，若包含第7和第8年的球隊選項，加上其中的激勵條款，總價值甚至會來到8年近1億美元

NBA／熱火赫洛右手仍感酸痛 慎選歸隊時間點

NBA熱火8日總冠軍賽第3戰將在主場迎戰金塊，美媒報導，休兵逾7週的後衛赫洛目前投籃後右手仍會酸痛，儘管渴望在第2戰復出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦