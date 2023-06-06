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NBA／對抗金塊扛重擔 阿德巴約：昔全家收入1.2萬美元才艱辛
面對身材高度都佔據優勢的金塊禁區，阿德巴約（Bam Adebayo）可說是一肩扛起重任，包括在進攻端也是穩定輸出，堪稱是熱火能夠一路逆襲衝到總冠軍賽的重要關鍵之一。
不過對於自己承擔多項任務，阿德巴約卻不認為這些不算什麼。「我和我母親曾經只靠一年12000美元的收入過活。沒有什麼擔子比那個還要更重了。打球這件事情還是比較有趣。」阿德巴約說。
阿德巴約也直言，母親就是他心中的領袖。「她一直是我的領袖，看到她面對每一次逆境，克服這些難關。她走路去上班，她也是單親媽媽，我們住在一個狹小的地方，收入微薄。能有這樣的一人引領著我，我感覺我將會成為一名領袖。」
阿德巴約是在2020年和熱火提前簽下五年1.63億美元的合約。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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