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NBA／活塞新教頭威廉斯天價年薪效應 名記：恐影響現役名帥續約

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
被太陽炒魷魚的威廉斯躍居成為史上最高薪的總教練。 路透社
被太陽炒魷魚的威廉斯躍居成為史上最高薪的總教練。 路透社

被太陽炒掉的威廉斯（Monty Williams），很快就從活塞獲得溫暖的回應，而且是一份6年高達7850萬美元的合約，若包含第7和第8年的球隊選項，加上其中的激勵條款，總價值甚至會來到8年近1億美元的驚人數字，成為聯盟有史以來最高薪的總教練。

國外媒體亦報導，威廉斯這份天價合約將會影響到現有那些戰功彪炳的總教練，因為他們目前也正在和球團討論續約問題。

「這會對熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）和勇士主帥柯爾（Steve Kerr）等冠軍名帥產生重大影響，」《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）表示，「這兩人的合約都還剩下一年，年薪都未超過1000萬美元。他們有可能會拿到像裴頓（Sean Payton）那樣近2000萬美元的年薪價碼。」

裴頓是NFL丹佛野馬的總教練，年薪為1800萬美元，遠高於威廉斯的1300多萬美元年薪；而NBA除了威廉斯的新合約外，也僅有傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）年薪超過1000萬美元，來到1150萬美元。柯爾是950萬美元，史波史特拉則是850萬美元

據統計，威廉斯的平均年薪超過1300萬美元，直接超越波波維奇（Gregg Popovich）的1150萬美元，柯爾（Steve Kerr）的950萬美元、史波史特拉（Erik Spoelstra）的850萬美元。

沃納羅斯基透露，他很難想像史波史特拉會離開邁阿密。畢竟從28年前開始擔任影音實習生，史波史特拉一路都跟隨著熱火前進。

「柯爾的情況有所不同。由於總管邁爾斯（Bob Myers）離職，面對勇士主力陣容老化問題，柯爾是否會有不同想法也難講。還是要先看看他今年夏天的續約談判。」沃納羅斯基說

沃納羅斯基認為除了柯爾和史波史特拉外，快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）也可能會因此受益。

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