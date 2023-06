NBA／熱火赫洛右手仍感酸痛 慎選歸隊時間點

熱火8日總冠軍賽第3戰將在主場迎戰金塊,美媒報導,休兵逾7週的後衛赫洛(Tyler Herro)目前投籃後右手仍會酸痛,儘管渴望在第2戰復出,但他不想打亂球隊節奏,盼選擇正確時間點歸隊。

總冠軍賽前兩戰結束,熱火在7戰4勝制系列賽扳成1比1平手,第3戰將移師熱火主場進行。

熱火後衛赫洛在4月17日季後賽首輪首戰出戰密爾瓦基公鹿一役,因右手腕骨折傷退,後來進行手術,當時預估休兵6週才有機會回歸。

熱火儘管少了例行賽場均得分20.1分的赫洛,季後賽仍上演老八傳奇,一路過關斬將挺進總冠軍賽。

隨著熱火在闖進總冠軍賽後,赫洛復出傳言不斷,先前有美媒報導,赫洛目標第3戰歸隊,ESPN記者翁武德(Ros Gold-Onwude)今天在推特上發文表示,第2戰賽前曾和赫洛聊過,「他告訴我投籃後右手仍會酸痛和腫脹,他不想要回來打亂球隊節奏,雖然他希望能在第2戰復出」。

報導指出,目前赫洛已參與球隊各項訓練,並確保回歸球場時間點是正確的。

Well, Tyler Herro is on the court pic.twitter.com/8MEgn3mQbF