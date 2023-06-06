NBA／熱火赫洛右手仍感酸痛 慎選歸隊時間點

熱火8日總冠軍賽第3戰將在主場迎戰金塊，美媒報導，休兵逾7週的後衛赫洛（Tyler Herro）目前投籃後右手仍會酸痛，儘管渴望在第2戰復出，但他不想打亂球隊節奏，盼選擇正確時間點歸隊。

總冠軍賽前兩戰結束，熱火在7戰4勝制系列賽扳成1比1平手，第3戰將移師熱火主場進行。

熱火後衛赫洛在4月17日季後賽首輪首戰出戰密爾瓦基公鹿一役，因右手腕骨折傷退，後來進行手術，當時預估休兵6週才有機會回歸。

熱火儘管少了例行賽場均得分20.1分的赫洛，季後賽仍上演老八傳奇，一路過關斬將挺進總冠軍賽。

隨著熱火在闖進總冠軍賽後，赫洛復出傳言不斷，先前有美媒報導，赫洛目標第3戰歸隊，ESPN記者翁武德（Ros Gold-Onwude）今天在推特上發文表示，第2戰賽前曾和赫洛聊過，「他告訴我投籃後右手仍會酸痛和腫脹，他不想要回來打亂球隊節奏，雖然他希望能在第2戰復出」。

報導指出，目前赫洛已參與球隊各項訓練，並確保回歸球場時間點是正確的。

Well, Tyler Herro is on the court pic.twitter.com/8MEgn3mQbF — Five Reasons Sports 🏀🏈⚾️🏒⚽️ (@5ReasonsSports) June 3, 2023

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