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NBA／保羅下季合約非全額保障 續留太陽機會仍高

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
表現明顯退化的保羅，現階段還是太陽的後場核心指揮官。 美聯社
表現明顯退化的保羅，現階段還是太陽的後場核心指揮官。 美聯社

送走許多未來資產強勢換來超級巨星杜蘭特（Kevin Durant）的太陽，季後賽第二輪與金塊大戰6場比賽後還是遭到淘汰出局的命運。賽季提前結束，在新老闆伊許比亞（Mat Ishbia）的推動下，球隊勢必要面臨陣容調整或補強缺陷的選擇，其中可能的改變莫過於艾頓（Deandre Ayton）和保羅（Chris Paul）的狀態。

《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）斬釘截鐵地認為，艾頓在今年夏天肯定會被太陽送走；至於已經滿38歲的老將保羅，麥克馬洪認為他更有可能會繼續留在鳳凰城。

保羅在2023-24賽季的年薪為3080萬，其中只有1580萬是受保障。如果太陽沒有在6月28日之前裁掉保羅，他的合約將會變成全額保障。至於保羅在2024-25賽季的合約則是非完全保障。

麥克馬洪說：「他們得決定保羅的去留。我覺得他更有可能歸隊。保羅已經38歲了，倘若太陽能用他換取幾位不錯的綠葉副手，我覺得他們還是會認真考慮。」

另一方面，麥克馬洪認為以艾頓和太陽球團之間的矛盾關係，即使威廉斯（Monty Williams）離開並且換了新主帥佛蓋爾（Frank Vogel），他依然不相信雙方會持續合作。

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