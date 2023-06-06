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NBA／艾頓交易流言未停歇 續留太陽與否媒體意見分歧
即便艾頓（Deandre Ayton）已經以四年1.33億美元的價碼和太陽簽訂合約，但一直以來，有關他的交易流言始終沒有停歇過。如今這種情況或許會有所改變。
根據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）的報導，他認為自從太陽引進前湖人冠軍教頭佛蓋爾（Frank Vogel）之後，這將會大大提升艾頓續留球隊的可能性。「我認為會比人們所想像的機會還要更好。」溫德霍斯特說。
「我認為隨著佛蓋爾的加入，艾頓的機會將增加很多。他在中鋒這位置上還是有著不錯的成績表現。」
溫德霍斯特表示，艾頓在過去一段時間和球團、教練是處於一個敵對狀態，但佛蓋爾能夠得到這份工作，其中一個原因就是他知道該如何處理和艾頓的關係。「但這並不代表球隊和他的關係就一定會改善。」
《ESPN》記者洛威（Zach Lowe）亦補充道：「我聽說老闆伊許比亞（Mat Ishbia）是喜歡艾頓的。我不確定這是不是真實，但我有聽說這樣的事情。」
儘管溫德霍斯特和洛威是看好艾頓會繼續和太陽合作，但也有媒體出現不同聲音。《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）透露，太陽依然會在今年夏天嘗試交易艾頓，
「雖然太陽找來了佛蓋爾擔任主帥，但基本上還是無法改變艾頓與球團的關係，非常確定他仍然會在休賽期被送走。我非常確定他會在休賽季被送走。」麥克馬洪說。
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