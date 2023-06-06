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NBA／美國男籃再添猛將！英格倫、傑克森承諾出征世界盃

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
傑克森(左)和英格倫承諾加入美國隊。 美聯社
傑克森(左)和英格倫承諾加入美國隊。 美聯社

繼昨天傳出6名球員承諾加入備戰世界盃的美國男籃後，今天又有球員表態。根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，鵜鶘隊的得分悍將英格倫（Brandon Ingram）和灰熊隊的年度最佳防守球員傑克森（Jaren Jackson Jr.）也點頭願意代表國家隊出征。

先前公布的6人名單中，分別是灰狼的愛德華（Anthony Edwards）、籃網的布里吉斯（Mikal Bridges）、溜馬的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、尼克的布朗森（Jalen Brunson）、公鹿的波提斯（Bobby Portis）、湖人的里夫斯（Austin Reaves）。

沃納羅斯基也補充提到，美國男籃預計會在6月下旬確定最終12人正選名單。

今年世界盃的舉辦時間為8月25日到9月10日，馬尼拉將承辦ABCD組的小組賽乃至於16強賽，以及8強之後的所有比賽；E組跟F組在沖繩打，G和H組則是在雅加達。

按照先前抽籤分組結果，美國隊是分在C組，同組的有希臘、紐西蘭、約旦。

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