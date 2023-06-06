NBA／美國男籃再添猛將！英格倫、傑克森承諾出征世界盃
繼昨天傳出6名球員承諾加入備戰世界盃的美國男籃後，今天又有球員表態。根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，鵜鶘隊的得分悍將英格倫（Brandon Ingram）和灰熊隊的年度最佳防守球員傑克森（Jaren Jackson Jr.）也點頭願意代表國家隊出征。
先前公布的6人名單中，分別是灰狼的愛德華（Anthony Edwards）、籃網的布里吉斯（Mikal Bridges）、溜馬的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、尼克的布朗森（Jalen Brunson）、公鹿的波提斯（Bobby Portis）、湖人的里夫斯（Austin Reaves）。
沃納羅斯基也補充提到，美國男籃預計會在6月下旬確定最終12人正選名單。
今年世界盃的舉辦時間為8月25日到9月10日，馬尼拉將承辦ABCD組的小組賽乃至於16強賽，以及8強之後的所有比賽；E組跟F組在沖繩打，G和H組則是在雅加達。
按照先前抽籤分組結果，美國隊是分在C組，同組的有希臘、紐西蘭、約旦。
2023NBA季後賽賽程與戰績
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