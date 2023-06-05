NBA／無視外界看衰雜音 阿德巴約：我們有意志與信念

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中央社／ 綜合外電報導
約柯奇飆41分也難以阻止熱火第四節的猛攻。 路透社
約柯奇飆41分也難以阻止熱火第四節的猛攻。 路透社

面對否定者的冷嘲熱諷，熱火隊以實力消除外界雜音，他們已經成為「反噪音」大師，志在成為第一支贏得NBA總冠軍的老八種子球隊。

法新社報導，熱火隊前鋒巴特勒（Jimmy Butler）表示，這是熱火隊在艱苦且傷病纏身的賽季中取得的完美成績。這個賽季中，堅強的意志帶領球隊經歷陣容變化、連敗、附加賽，最終戰勝東區頭號種子公鹿隊和第2種子塞爾蒂克隊。

熱火擊敗了西區頭號種子金塊，目前雙方在總冠軍系列戰打成1比1平手。這場比賽金塊隊球星約柯奇（Nikola Jokic）砍下41分，熱火隊仍以堅強的實力勝出，令金塊隊吞下季後賽首場主場敗仗，兩隊將前往熱火主場進行第3和第4戰。

巴特勒談到熱火韌性的關鍵時說，「我們不在乎其他人如何想」。

「整體而言，我們專注於我們擅長的事以及我們作為一個團隊的身分，這就是我們所依靠。」

「無論投籃成敗，我們都會作我們自己，因為我們不在乎其他任何人。這就是一整年的情況，未來也不會改變。」

「所以這就是我的想法。我認為這是『我根本不在乎』的因素。」

中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）補充說：「對我們來說，整個季後賽都聽到噪音最有事。最重要的是我們有意志與信念，一直在尋找獲勝之道。」

熱火糟糕的投籃命中率注定了首戰失利，當金塊隊在昨晚第2戰中擺脫緩慢開局、並在第二節取得15分領先優勢時，熱火看來好像要以0比2落後。

金塊隊打完第三節領先8分，但熱火隊再次找到出路。巴特勒說，「我不認為有什麼秘訣」，「我們只是移動球，將球傳給空檔球員，打一些單純的籃球」。

「我們投籃命中。這就是這個聯盟的精要所在，這就是籃球比賽的精華所在。這是投進或沒進的遊戲，投進或沒進的聯盟」，而「我們投進了一些球，但他們沒有」。

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