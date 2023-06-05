快訊

小生命分秒在流逝：蘇丹戰火下的孤兒生死危機

專輔學校兩樣情！高苑科大獲2.8億解列 「3所私校」確定退場

國民黨中正萬華立委初選 6月11日至13日全民調

NBA／老八傳奇熱火季後賽累積13勝 超越尼克1999年紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
巴特勒(左)和阿德巴約率領熱火一路過關斬將。 路透社
巴特勒(左)和阿德巴約率領熱火一路過關斬將。 路透社

上半場一度領先15分的金塊，按照過往定律，看似準備要收下第2戰勝利。不過進入第四節後，熱火趁勢殺出一波15比2的攻勢，從而扭轉戰局，最後成功壓制金塊的反撲，終結對手主場連勝氣勢。

這是金塊自4月以來首度在主場吞敗，期間包括季後賽9連勝。這也是金塊本季季後賽首度在領先兩位數優勢之下，最終吞下敗仗，成績形成10勝1敗。

對熱火來說，在丹佛的這一勝也是深具意義。他們成為1999年尼克之後，首支在總冠軍賽取得勝利的老八種子；此外，這也是金塊在今年季後賽所拿下的第13場勝利，超越昔日尼克的12勝，創下歷史紀錄。

另一方面，這是熱火今年季後賽第7次在落後至少10分的情況下演出逆轉，並列聯盟近25年季後賽最多次紀錄。值得一提的是，熱火有3季繳出這種表現。

相關新聞

NBA／熱火第四節強勢逆轉 金塊主場苦吞季後賽首敗

總冠軍賽第2戰前三節處於領先7分優勢的金塊，第四節遭到「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）和文森（Gabe Vincent）連續狙擊，加上本身進攻不振，讓熱火殺出一波15比2的攻勢，一舉

NBA／生涯總冠軍賽前兩戰獲68分 約柯奇僅次艾佛森、喬丹

約柯奇（Nikola Jokic）在今天比賽中轟下41分11籃板4助攻，這是他生涯季後賽第4次突破40分，其中3次出現在今年賽季。 生涯首度打總冠軍賽的約柯奇，初登場就以大三元寫下多項紀錄，前兩

NBA／約柯奇飆高分金塊一勝難求？ 穆雷：兩者並無關聯

約柯奇（Nikola Jokic）在總冠軍賽第2戰場全場出手28次，飆進41分11籃板4助攻，出手次數本季季後賽單場第4多，也是第3次突破40分，然而如同前兩次破40分的比賽，金塊再度落敗。 約

NBA／愛德華領銜6名新星 承諾代表美國隊出征世界盃

2023年男籃世界盃將在菲律賓、日本和印尼三地舉行，美國隊的代表成員自然是最受外界矚目。根據報導，目前已經有6名球員承諾會加入代表隊，出征這場世界籃球盛宴。 這6位球員分別是灰狼的愛德華（Ant

NBA／老八傳奇熱火季後賽累積13勝 超越尼克1999年紀錄

上半場一度領先15分的金塊，按照過往定律，看似準備要收下第2戰勝利。不過進入第四節後，熱火趁勢殺出一波15比2的攻勢，從而扭轉戰局，最後成功壓制金塊的反撲，終結對手主場連勝氣勢。 這是金塊自4月

NBA／斬斷約柯奇傳球串聯攻勢 熱火找到勝利方程式

邁阿密熱火今天在客場以3分差擊敗丹佛金塊，並成功限制約柯奇（Nikola Jokic）和隊友連線，讓他全場雖得到41分但僅傳4次助攻。據統計，約柯奇本季單場5次助攻以下，金塊2勝4敗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦