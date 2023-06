NBA／老八傳奇熱火季後賽累積13勝 超越尼克1999年紀錄

上半場一度領先15分的金塊,按照過往定律,看似準備要收下第2戰勝利。不過進入第四節後,熱火趁勢殺出一波15比2的攻勢,從而扭轉戰局,最後成功壓制金塊的反撲,終結對手主場連勝氣勢。

這是金塊自4月以來首度在主場吞敗,期間包括季後賽9連勝。這也是金塊本季季後賽首度在領先兩位數優勢之下,最終吞下敗仗,成績形成10勝1敗。

對熱火來說,在丹佛的這一勝也是深具意義。他們成為1999年尼克之後,首支在總冠軍賽取得勝利的老八種子;此外,這也是金塊在今年季後賽所拿下的第13場勝利,超越昔日尼克的12勝,創下歷史紀錄。

另一方面,這是熱火今年季後賽第7次在落後至少10分的情況下演出逆轉,並列聯盟近25年季後賽最多次紀錄。值得一提的是,熱火有3季繳出這種表現。

Jimmy Butler and Bam Adebayo pour in 21 PTS each as Miami wins Game 2 to even the series!



DEN/MIA Game 3: Wednesday, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/IMmCFLizkq