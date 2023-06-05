NBA／老八傳奇熱火季後賽累積13勝 超越尼克1999年紀錄
上半場一度領先15分的金塊，按照過往定律，看似準備要收下第2戰勝利。不過進入第四節後，熱火趁勢殺出一波15比2的攻勢，從而扭轉戰局，最後成功壓制金塊的反撲，終結對手主場連勝氣勢。
這是金塊自4月以來首度在主場吞敗，期間包括季後賽9連勝。這也是金塊本季季後賽首度在領先兩位數優勢之下，最終吞下敗仗，成績形成10勝1敗。
對熱火來說，在丹佛的這一勝也是深具意義。他們成為1999年尼克之後，首支在總冠軍賽取得勝利的老八種子；此外，這也是金塊在今年季後賽所拿下的第13場勝利，超越昔日尼克的12勝，創下歷史紀錄。
另一方面，這是熱火今年季後賽第7次在落後至少10分的情況下演出逆轉，並列聯盟近25年季後賽最多次紀錄。值得一提的是，熱火有3季繳出這種表現。
Jimmy Butler and Bam Adebayo pour in 21 PTS each as Miami wins Game 2 to even the series!— NBA (@NBA) June 5, 2023
DEN/MIA Game 3: Wednesday, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/IMmCFLizkq
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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