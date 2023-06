邁阿密熱火今天在客場以3分差擊敗丹佛金塊,並成功限制約柯奇(Nikola Jokic)和隊友連線,讓他全場雖得到41分但僅傳4次助攻。據統計,約柯奇本季單場5次助攻以下,金塊2勝4敗。

約柯奇在本季季後賽繳出30.4分、12.9籃板、10.1助攻,平均大三元的數據讓他相當難以防守,尤其金塊80%以上的進攻都由約柯奇發動,只要讓他和隊友串聯,總會讓防守球隊顧此失彼。

熱火也深知這個道理,在總冠軍賽開打前,中鋒阿德巴約(Bam Adebayo)就曾提到,「除了要讓約柯奇盡量高難度出手外,最重要的就是不能讓他每場輕鬆傳出12次以上的助攻。」

首戰熱火在這方面做得不好,仍讓約柯奇全場傳出14次助攻,還打破NBA總冠軍賽史上,中鋒單場最多助攻次數的紀錄。

不過今天熱火有備而來,除了約柯奇在要球時盡量在前防守外,防守上寧可讓約柯奇單打得分,也要斷掉他所有可能的傳球路線。

在今年球季包括例行賽、季後賽、總冠軍賽,約柯奇總共出現6次單場5次以下的助攻,戰績合計2勝4敗。而根據ESPN統計,季後賽約柯奇單場得到超過40分時,金塊是0勝3敗,他得分低於40分時,金塊13勝1敗。

看起來只讓約柯奇得分而不讓他傳出助攻,似乎是對抗金塊的有效方式。

不過當熱火總教練史波斯特拉(Erik Spoelstra)賽後被問到「要如何限制約柯奇,讓他只能做好得分手或者傳球者時?」他反虧提問的美國媒體:「拜託,這個問題就像是個外行人,他是個不可思議的球員,你無法單純地說,喔,就讓他當個得分手就好。」

Nikola Jokic (41 PTS, 11 REB) with a remarkable Game 2!



Denver will look to bounce back in Game 3 and secure a 2-1 series lead 🍿



DEN/MIA Game 3:

Wednesday, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/z2LryrxZe6