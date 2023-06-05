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NBA／斬斷約柯奇傳球串聯攻勢 熱火找到勝利方程式

中央社／ 台北5日電
約柯奇飆41分，但僅傳出4次助攻，遠低於平均水準。 路透社
約柯奇飆41分，但僅傳出4次助攻，遠低於平均水準。 路透社

邁阿密熱火今天在客場以3分差擊敗丹佛金塊，並成功限制約柯奇（Nikola Jokic）和隊友連線，讓他全場雖得到41分但僅傳4次助攻。據統計，約柯奇本季單場5次助攻以下，金塊2勝4敗。

約柯奇在本季季後賽繳出30.4分、12.9籃板、10.1助攻，平均大三元的數據讓他相當難以防守，尤其金塊80%以上的進攻都由約柯奇發動，只要讓他和隊友串聯，總會讓防守球隊顧此失彼。

熱火也深知這個道理，在總冠軍賽開打前，中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）就曾提到，「除了要讓約柯奇盡量高難度出手外，最重要的就是不能讓他每場輕鬆傳出12次以上的助攻。」

首戰熱火在這方面做得不好，仍讓約柯奇全場傳出14次助攻，還打破NBA總冠軍賽史上，中鋒單場最多助攻次數的紀錄。

不過今天熱火有備而來，除了約柯奇在要球時盡量在前防守外，防守上寧可讓約柯奇單打得分，也要斷掉他所有可能的傳球路線。

在今年球季包括例行賽、季後賽、總冠軍賽，約柯奇總共出現6次單場5次以下的助攻，戰績合計2勝4敗。而根據ESPN統計，季後賽約柯奇單場得到超過40分時，金塊是0勝3敗，他得分低於40分時，金塊13勝1敗。

看起來只讓約柯奇得分而不讓他傳出助攻，似乎是對抗金塊的有效方式。

不過當熱火總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）賽後被問到「要如何限制約柯奇，讓他只能做好得分手或者傳球者時？」他反虧提問的美國媒體：「拜託，這個問題就像是個外行人，他是個不可思議的球員，你無法單純地說，喔，就讓他當個得分手就好。」

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