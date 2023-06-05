NBA／歐布經典空接23周年 歐尼爾：願用那刻換回Kobe坐在這
歐尼爾（Shaquille O'Neal）和布萊恩（Kobe Bryant）在23年的今天完成經典空中接力，在西區冠軍賽第7戰力退強敵拓荒者隊，最終湖人拿下該年冠軍，也在接下來2季完成「三連霸」偉業，歐尼爾今天賽前有感而發，緬懷已故戰友。
"If I could trade that moment and have him sitting here with us ... that would be better for me."— Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年6月4日
Shaq reflects on his iconic alley-oop dunk with Kobe 🙏 pic.twitter.com/vTUy3W3Env
布萊恩當時過掉防守球員，拋給歐尼爾完成空中接力，歐尼爾興奮的表情，被媒體不斷重播。歐尼爾今天賽前和轉播單位同事談起成年往事，他感嘆地說：「我很開心那件事發生，但每次我看到自己年輕的模樣，就想起他（Kobe）不在我們身邊了。我要向他的父母致敬，我們一直保持對話，如果能交易那一刻，讓他和我們坐在這，或著發簡訊和他說，『Kobe你看，你能相信23年前發生這件事嗎？』這樣對我來說會更好。」
過去歐尼爾和布萊恩曾傳出不和傳聞，布萊恩3年前因直升機意外逝世，歐尼爾第一時間就心碎發文，破除謠言。歐尼爾去年接受雜誌專訪時，也藉布萊恩的例子呼籲世人「愛要及時」。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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