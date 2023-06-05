快訊

認性騷擾案衝擊民進黨 賴清德指示黨中央做1事「主席也參加」

「挖呀挖老師」素顏差很大？ 名醫點出關鍵在這部位

稱遭丈夫砍死...香港3女童死案大逆轉 報警生母疑是真凶

NBA／歐布經典空接23周年 歐尼爾：願用那刻換回Kobe坐在這

聯合新聞網／ 綜合報導
布萊恩(左)和歐尼爾(右)。 美聯社
布萊恩(左)和歐尼爾(右)。 美聯社

歐尼爾（Shaquille O'Neal）和布萊恩（Kobe Bryant）在23年的今天完成經典空中接力，在西區冠軍賽第7戰力退強敵拓荒者隊，最終湖人拿下該年冠軍，也在接下來2季完成「三連霸」偉業，歐尼爾今天賽前有感而發，緬懷已故戰友。

布萊恩當時過掉防守球員，拋給歐尼爾完成空中接力，歐尼爾興奮的表情，被媒體不斷重播。歐尼爾今天賽前和轉播單位同事談起成年往事，他感嘆地說：「我很開心那件事發生，但每次我看到自己年輕的模樣，就想起他（Kobe）不在我們身邊了。我要向他的父母致敬，我們一直保持對話，如果能交易那一刻，讓他和我們坐在這，或著發簡訊和他說，『Kobe你看，你能相信23年前發生這件事嗎？』這樣對我來說會更好。」

過去歐尼爾和布萊恩曾傳出不和傳聞，布萊恩3年前因直升機意外逝世，歐尼爾第一時間就心碎發文，破除謠言。歐尼爾去年接受雜誌專訪時，也藉布萊恩的例子呼籲世人「愛要及時」。

湖人 歐尼爾 Kobe

相關新聞

NBA／熱火第四節強勢逆轉 金塊主場苦吞季後賽首敗

總冠軍賽第2戰前三節處於領先7分優勢的金塊，第四節遭到「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）和文森（Gabe Vincent）連續狙擊，加上本身進攻不振，讓熱火殺出一波15比2的攻勢，一舉

NBA／生涯總冠軍賽前兩戰獲68分 約柯奇僅次艾佛森、喬丹

約柯奇（Nikola Jokic）在今天比賽中轟下41分11籃板4助攻，這是他生涯季後賽第4次突破40分，其中3次出現在今年賽季。 生涯首度打總冠軍賽的約柯奇，初登場就以大三元寫下多項紀錄，前兩

NBA／約柯奇飆高分金塊一勝難求？ 穆雷：兩者並無關聯

約柯奇（Nikola Jokic）在總冠軍賽第2戰場全場出手28次，飆進41分11籃板4助攻，出手次數本季季後賽單場第4多，也是第3次突破40分，然而如同前兩次破40分的比賽，金塊再度落敗。 約

NBA／愛德華領銜6名新星 承諾代表美國隊出征世界盃

2023年男籃世界盃將在菲律賓、日本和印尼三地舉行，美國隊的代表成員自然是最受外界矚目。根據報導，目前已經有6名球員承諾會加入代表隊，出征這場世界籃球盛宴。 這6位球員分別是灰狼的愛德華（Ant

NBA／歐布經典空接23周年 歐尼爾：願用那刻換回Kobe坐在這

歐尼爾（Shaquille O'Neal）和布萊恩（Kobe Bryant）在23年的今天完成經典空中接力，在西區冠軍賽第7戰力退強敵拓荒者隊，最終湖人拿下該年冠軍，也在接下來2季完成「三連霸」偉業，

NBA／金塊季後賽主場9連勝終結 熱火全力捍衛邁阿密堡壘

丹佛鋼鐵主場垮了！西區第一種子金塊5日在總冠軍賽第2戰以108：111敗給東區老八傳奇熱火，系列賽雙方戰平，這是金塊今年季後賽主場首敗，賽後金塊主帥馬龍（Michael Malone）認為球隊在末節防

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦