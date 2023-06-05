NBA／金塊季後賽主場9連勝終結 熱火全力捍衛邁阿密堡壘

丹佛鋼鐵主場垮了！西區第一種子金塊5日在總冠軍賽第2戰以108：111敗給東區老八傳奇熱火，系列賽雙方戰平，這是金塊今年季後賽主場首敗，賽後金塊主帥馬龍（Michael Malone）認為球隊在末節防守鬆懈是主因，必須謹慎迎戰後兩場的熱火主場，兩隊都是季後賽強悍主場的代表。但是金塊王牌「小丑」約柯奇（Nikola Jokic）領銜的戰力，更獲球評專家青睞，熱火緊盯「小丑」副手的防守戰略還能否成功？

丹佛主場10戰首敗

根據《先驅報》報導，NBA總冠軍賽第2戰於台灣時間5日早上在金塊主場進行，先吞一敗的熱火打得「虎頭又虎尾」，末節靠著羅賓森（Duncan Robinson）與文森（Gabe Vincent）下起「外線雨」，強勢逆襲主隊金塊，以3分差勝出，將系列賽扳成1-1平手，這也是金塊本季季後賽主場9連勝後的首敗，跌破眾人眼鏡。

金塊主帥馬龍賽後提到，球隊第四節的防守過於鬆懈，被熱火一波13比2的攻勢打亂陣腳，後續兩戰要移師到南岸邁阿密主場，必須想辦法偷一場勝利。強悍主場是今年總冠軍賽的主旋律，不僅金塊有本輪前不敗的鋼鐵主場，熱火主場在前兩輪也維持全勝之姿，一直到東區決賽遇到「客場爆發」的塞爾蒂克才失守過。







圖前者為熱火主帥，成功部署防守戰術。

熱火G3主場優勢

熱火在第3戰除了主場優勢外，據傳還有望迎回「邁阿密英雄」後衛赫洛（Tyler Herro），赫洛在首輪面對公鹿的賽事傷到右手，復原速度令人熱火團隊驚喜，赫洛本季場均超過20分，是熱火倚重的第三號得分點，是這支力求上演「老八奇蹟」球隊的優勢。但劣勢仍舊明顯，熱火本役採取成功的防守戰略，守死金塊主將「小丑」以外的副手群，其實也沒有限制「小丑」取分的手段，另外，上輪苦戰7場也是熱火的體能隱憂。

無解「小丑」仍為金塊強棒

至於金塊方面，本役雖有「小丑」繳出誇張的41分與11籃板，二當家穆雷（Jamal Murray）也貢獻18分、10助攻，但其他隊友幾乎熄火，讓「小丑」再次寫下另類紀錄：「小丑」本季季後賽得分超過40分，團隊戰績是0勝3敗，反之，球隊是13勝1敗。「小丑」是聯盟最頂級的長人，但他的吸怪、分球能力同樣是維持金塊運轉的關鍵，本役在熱火防守策略下難以發揮、僅繳出4次助攻，考驗著團隊調整，而馬龍慣用的八人輪換恐讓「小丑」負擔更重。







金塊、熱火數據對比。

不過，據《外媒》整理專家球評看法，金塊仍舊是戰力更趨優勢的一方，熱火僅能靠著爆發的外線、以及主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）的防守體系與金塊周旋，但確實找不到應對「小丑」的方式，加上「小丑」的副手群如葛登（Aaron Gordon）、波特（Michael Porter Jr.）並非等閒之輩，戰線拉長也不利於熱火體能消耗，普遍還是看好金塊在6戰拿下熱火。







金塊仍舊是更被看好的一方，圖右是王牌「小丑」約柯奇，圖左是二哥穆雷。（photo from Denver Nuggets Facebook Official）







金塊王牌、無解的「小丑」約柯奇。

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