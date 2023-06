NBA／生涯總冠軍賽前兩戰獲68分 約柯奇僅次艾佛森、喬丹

約柯奇(Nikola Jokic)在今天比賽中轟下41分11籃板4助攻,這是他生涯季後賽第4次突破40分,其中3次出現在今年賽季。

生涯首度打總冠軍賽的約柯奇,初登場就以大三元寫下多項紀錄,前兩戰下來,他一共拿到68分。根據統計,約柯奇和杜蘭特(Kevin Durant)並列生涯總冠軍賽前兩戰總得分第3高紀錄。排在他們之前的兩人分別是艾佛森(Allen Iverson)的71分和喬丹(Michael Jordan)的69分。

Nikola Jokic (41 PTS, 11 REB) with a remarkable Game 2!



Denver will look to bounce back in Game 3 and secure a 2-1 series lead 🍿



DEN/MIA Game 3:

Wednesday, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/z2LryrxZe6