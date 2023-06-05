NBA／生涯總冠軍賽前兩戰獲68分 約柯奇僅次艾佛森、喬丹

約柯奇（Nikola Jokic）在今天比賽中轟下41分11籃板4助攻，這是他生涯季後賽第4次突破40分，其中3次出現在今年賽季。

生涯首度打總冠軍賽的約柯奇，初登場就以大三元寫下多項紀錄，前兩戰下來，他一共拿到68分。根據統計，約柯奇和杜蘭特（Kevin Durant）並列生涯總冠軍賽前兩戰總得分第3高紀錄。排在他們之前的兩人分別是艾佛森（Allen Iverson）的71分和喬丹（Michael Jordan）的69分。

Nikola Jokic (41 PTS, 11 REB) with a remarkable Game 2!



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DEN/MIA Game 3:

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紀錄之王詹姆斯（LeBron James）在2007年首度打總冠軍賽就遭受馬刺的封鎖，前兩場一共得到39分；至於已逝傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）在21歲隨著湖人打總冠軍賽時，由於受到第2戰受傷僅打9分鐘影響，兩場比賽只得到16分。

另一方面，約柯奇本季季後賽已經累積至少500分和100次助攻，成為聯盟有史以來首位達此里程碑的中鋒球員。他更是史上第3位累積至少500分、200籃板、150助攻的球員，詹姆斯曾4度達成，另一人則是「大鳥」柏德（Larry Bird）。

此外，約柯奇還成為NBA總冠軍賽史上第4位單場至少砍下40分10籃板的中鋒球員，先前3人分別是歐尼爾（Shaquille O'Neal）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）和張伯倫（Wilt Chamberlain）。

Nikola Jokic continues to make history 👏 pic.twitter.com/n7Cl1GuK36 — NBA (@NBA) June 5, 2023

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