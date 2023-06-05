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NBA／熱火展韌性打臉外界預測 巴特勒：不擔心別人想什麼
熱火以東區第8種子之姿一路殺到冠軍賽，今天再度上演驚奇逆轉勝，賞給金塊隊今年季後賽首次主場失利，熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和後衛文森（Gabe Vincent）都強調，完全不在乎外界輕視他們。
不管是系列賽還是本場比賽，熱火都是不被賭盤看好的一方，文森此役12投8中，攻下全隊最高的23分。賽後TNT電視台球評歐尼爾（Shaquille O'Neal）詢問，「你是不是有點不開心，因為你們沒得到應有的尊重。」
文森回應：「我代表全隊說，我們一點也不在乎。我們只想獲得4場勝利，不在乎其他事情。」
巴特勒則記者會被問到，「熱火為何如此有韌性？」巴特勒表示：「我們不擔心別人想什麼，我們只想著自己是誰，在場上能做什麼，我們一直都是這樣，不在乎別人，因為這不會改變任何事。」
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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