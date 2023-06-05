NBA／羅賓森扮奇兵「點火」逆轉 阿德巴約：一切都從他開始
熱火隊今天三節打完陷入7分落後，第四節卻打出一波15比2攻勢，上演逆轉秀，終場以111比108擊潰金塊隊。賽後阿德巴約（Bam Adebayo）認為「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）單節10分是關鍵。
阿德巴約賽後點出防守是球隊逆轉關鍵，「我們必須做好防守，因為我們能得分，相信場上5名球員，防住對手是最關鍵的。」阿德巴約也透露防守約柯奇（Nikola Jokic）策略，「給他多點肢體接觸，迫使他進行高難度出手。」
"This is what you dream about...doesn't make any sense to get here and not enjoy it."— NBA (@NBA) June 5, 2023
Duncan Robinson on his flex after his strong finish to extend the lead in the 4th quarter 🔊#NBAFinals presented by @YouTubeTV pic.twitter.com/3b1LfnunVK
熱火末節打出15比2的攻勢，其中羅賓森包辦10分，阿德巴約賽後表示，「一切都是從羅賓森開始，我們非常信任羅賓森，他帶著進攻火力上來。」
Duncan Robinson on fire to start the 4Q 🔥 pic.twitter.com/fSfrP6PJbu— ESPN (@espn) June 5, 2023
羅賓森則表示，「這是你夢寐以求的事，不能來到這裡卻不享受它。」他也談到今晚比賽狀態，「我喜歡今晚比賽的節奏，感覺有些時候，是我們握有主動權。」
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