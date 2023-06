NBA／羅賓森扮奇兵「點火」逆轉 阿德巴約：一切都從他開始

熱火隊今天三節打完陷入7分落後,第四節卻打出一波15比2攻勢,上演逆轉秀,終場以111比108擊潰金塊隊。賽後阿德巴約(Bam Adebayo)認為「阿舍哥」羅賓森(Duncan Robinson)單節10分是關鍵。

阿德巴約賽後點出防守是球隊逆轉關鍵,「我們必須做好防守,因為我們能得分,相信場上5名球員,防住對手是最關鍵的。」阿德巴約也透露防守約柯奇(Nikola Jokic)策略,「給他多點肢體接觸,迫使他進行高難度出手。」

"This is what you dream about...doesn't make any sense to get here and not enjoy it."



Duncan Robinson on his flex after his strong finish to extend the lead in the 4th quarter 🔊#NBAFinals presented by @YouTubeTV pic.twitter.com/3b1LfnunVK