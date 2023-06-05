NBA／羅賓森扮奇兵「點火」逆轉 阿德巴約：一切都從他開始

熱火隊今天三節打完陷入7分落後，第四節卻打出一波15比2攻勢，上演逆轉秀，終場以111比108擊潰金塊隊。賽後阿德巴約（Bam Adebayo）認為「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）單節10分是關鍵。

阿德巴約賽後點出防守是球隊逆轉關鍵，「我們必須做好防守，因為我們能得分，相信場上5名球員，防住對手是最關鍵的。」阿德巴約也透露防守約柯奇（Nikola Jokic）策略，「給他多點肢體接觸，迫使他進行高難度出手。」

"This is what you dream about...doesn't make any sense to get here and not enjoy it."



Duncan Robinson on his flex after his strong finish to extend the lead in the 4th quarter 🔊#NBAFinals presented by @YouTubeTV pic.twitter.com/3b1LfnunVK — NBA (@NBA) June 5, 2023

熱火末節打出15比2的攻勢，其中羅賓森包辦10分，阿德巴約賽後表示，「一切都是從羅賓森開始，我們非常信任羅賓森，他帶著進攻火力上來。」

Duncan Robinson on fire to start the 4Q 🔥 pic.twitter.com/fSfrP6PJbu — ESPN (@espn) June 5, 2023

羅賓森則表示，「這是你夢寐以求的事，不能來到這裡卻不享受它。」他也談到今晚比賽狀態，「我喜歡今晚比賽的節奏，感覺有些時候，是我們握有主動權。」

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