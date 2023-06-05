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NBA／文森總冠軍賽場均破20分 自由市場身價後勢看漲

中央社／ 台北5日電
未經選秀出身的文森，總冠軍賽表現優異，頻頻發揮外線神射。 法新社
未經選秀出身的文森，總冠軍賽表現優異，頻頻發揮外線神射。 法新社

邁阿密熱火今天在總冠軍賽第2戰變陣，把34歲的勒夫（Kevin Love）拉上先發，搭配兩名落選球員文森（Gabe Vincent）、羅賓森（Duncan Robinson）適時的外圍火力貢獻，以3分差擊敗丹佛金塊，熱火成為NBA史上第2支在總冠軍賽取勝的第8種子。

經過首戰的挫敗，熱火今天把勒夫擺上先發位置，將生病狀況不佳的馬丁（Caleb Martin）放回板凳，這一招也收到效果，勒夫全場雖僅打了22分鐘，但拿下6分、10籃板，在場上的正負值高達+18，是全隊次高的好表現。

熱火進攻上後衛文森表現出色，全場12投8中，包括三分球6投4中，拿下全隊最高的23分，正負值更是全隊最高的+22。

26歲的文森在2018年選秀會落選，隨後和沙加緬度國王簽下了10天合約，只可惜還是沒能獲得青睞，最終轉往國王的發展聯盟球隊打球，他在發展聯盟的2019-20年球季，平均上場時間31.8分鐘，貢獻23.4分、3.8籃板和2.4助攻。

儘管國王還是沒留下文森，但他簽下雙向合約改披熱火戰袍，雖然首季還是苦無上場機會，整季僅出賽83分鐘，是球隊中的「Stay Ready組」（練球時的靶子隊），文森還是在下個賽季獲得了另一份雙向合約。

俗話說機會是留給準備好的人，2020-21年球季，熱火開季之初受到傷病困擾，全隊僅剩8人能出賽，這也給了文森機會，雖然整季只打了50場、平均4.8分，但他的拚勁和努力被熱火看到，2021年文森終於和熱火簽下2年300萬美元的保障合約。

文森在今年季後賽平均繳出13.4分，三分球命中率高達40%，2場總冠軍賽平均21分、4助攻；更可怕的是，他能以56.3%命中率，每場投進4.5記三分球，讓今年合約到期他，勢必成為自由市場上相當搶手的球員。

至於29歲的羅賓森今天前三節完全沒有出手且1分未得，不過他在第四節5投4中，包括2記三分球攻下10分，是熱火能在第四節初拉出一波猛攻將比數超前的重要關鍵。

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