NBA／文森總冠軍賽場均破20分 自由市場身價後勢看漲

邁阿密熱火今天在總冠軍賽第2戰變陣,把34歲的勒夫(Kevin Love)拉上先發,搭配兩名落選球員文森(Gabe Vincent)、羅賓森(Duncan Robinson)適時的外圍火力貢獻,以3分差擊敗丹佛金塊,熱火成為NBA史上第2支在總冠軍賽取勝的第8種子。

經過首戰的挫敗,熱火今天把勒夫擺上先發位置,將生病狀況不佳的馬丁(Caleb Martin)放回板凳,這一招也收到效果,勒夫全場雖僅打了22分鐘,但拿下6分、10籃板,在場上的正負值高達+18,是全隊次高的好表現。

Gabe Vincent for the lead!



He's up to 21 PTS and is 4/5 from three as Miami looks to even the series 1-1 🍿



UNDER 10 MINUTES, GET TO ABC 🗣 pic.twitter.com/ppkoWEVfMU