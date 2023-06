NBA／熱火第四節強勢逆轉 金塊主場苦吞季後賽首敗

總冠軍賽第2戰前三節處於領先7分優勢的金塊,第四節遭到「阿舍哥」羅賓森(Duncan Robinson)和文森(Gabe Vincent)連續狙擊,加上本身進攻不振,讓熱火殺出一波15比2的攻勢,一舉超前比分;熱火隨後掌控住局面,儘管金塊連續命中外線將比分拉近,不過穆雷(Jamal Murray)最後一擊三分出手未中,錯失追平比分的機會。熱火演出逆轉秀,最終以111比108敲碎金塊。

熱火將戰局扳成1比1平手,重新把主場優勢拉回自己手上,同時他們斬斷了金塊近期7連勝,更讓丹佛魔鬼主場苦吞今年季後賽的第一敗,無緣挑戰10連勝。

BIG FINISH BY DUNCAN ROBINSON!



HEAT BY 3, 9:44 TO GO ON ABC 🗣 pic.twitter.com/vOvUXPhnYB — NBA (@NBA) June 5, 2023

熱火第2戰一掃前場比賽的低迷外線手感,特別是三分球9投0中的史特魯斯(Max Strus),首節就砍進4顆三分球,幫助球隊取得領先;熱火上半場三分球17投8中,帶給金塊不小壓力。不過金塊挾著第二節攻勢多點開花,一度超前比分並領先15分之多。半場打完,金塊57比51領先熱火。

金塊上半場僅有約柯奇(Nikola Jokic)得分超過兩位數,在隊友進攻沒有太多建樹下,約柯奇持續攻堅,他在第三節9投6中獨拿18分,讓金塊猶能維持領先,帶著8分差進入決勝期。

Gabe Vincent for the lead!



He's up to 21 PTS and is 4/5 from three as Miami looks to even the series 1-1 🍿



UNDER 10 MINUTES, GET TO ABC 🗣 pic.twitter.com/ppkoWEVfMU — NBA (@NBA) June 5, 2023

熱火防堵約柯奇以外球員進攻發揮逐漸產生效果,金塊第四節出現嚴重的得分乾旱期,前3分鐘僅得2分,反觀熱火在羅賓森狂砍10分的帶動下,殺出一波15比2的攻勢,一口氣翻轉戰局。

熱火點燃氣勢,持續壓制金塊的發揮,巴特勒(Jimmy Butler)和阿德巴約(Bam Adebayo)這一節合力拿下15分,維持球隊領先優勢;約柯奇單節進帳10分,葛登(Aaron Gordon)和穆雷也接連命中三分球,金塊從落後12分追到3分差。最後時刻,阿德巴約兩罰命中,約柯奇也迅速搶回兩分;巴特勒三分出手落空,掌握最後一擊機會的穆雷未能投進外線,比賽也隨之結束。

Jimmy Butler and Bam Adebayo pour in 21 PTS each as Miami wins Game 2 to even the series!



DEN/MIA Game 3: Wednesday, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/IMmCFLizkq — NBA (@NBA) June 5, 2023

前三節全沒有分數進帳的羅賓森,整場比賽所拿到的10分都在第四節,卻成了熱火能夠扭轉比分的關鍵;熱火此戰共3人得分超過20分,文森12投8中獲得23分,阿德巴約21分9籃板4助攻2阻攻,巴特勒21分9助攻4籃板。史特魯斯14分6助攻。

熱火揮別首戰外線陰霾,此戰三分球35投17中,加上獲得20罰機會,命中18球,在在重創了金塊。特別是在第四節,熱火繳出高達68.8%的命中率,三分球9投5中,單節轟進36分,直接摧毀金塊防線。

金塊雖然靠著約柯奇勇冠三軍獨拿41分11籃板4助攻,但穆雷僅有18分,葛登12分,布朗(Bruce Brown)11分,其他球員未能適時提供火力,三分球命中數也比對手少6球,即便投籃命中率佔優,還是無力回天。

Nikola Jokic (41 PTS, 8 REB) with a remarkable Game 2!



Denver will look to bounce back in Game 3 and secure a 2-1 series lead 🍿



DEN/MIA Game 3:

Wednesday, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/mWme1Ytea8 — NBA (@NBA) June 5, 2023

