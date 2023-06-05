NBA／熱火第四節強勢逆轉 金塊主場苦吞季後賽首敗

總冠軍賽第2戰前三節處於領先7分優勢的金塊，第四節遭到「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）和文森（Gabe Vincent）連續狙擊，加上本身進攻不振，讓熱火殺出一波15比2的攻勢，一舉超前比分；熱火隨後掌控住局面，儘管金塊連續命中外線將比分拉近，不過穆雷（Jamal Murray）最後一擊三分出手未中，錯失追平比分的機會。熱火演出逆轉秀，最終以111比108敲碎金塊。

熱火將戰局扳成1比1平手，重新把主場優勢拉回自己手上，同時他們斬斷了金塊近期7連勝，更讓丹佛魔鬼主場苦吞今年季後賽的第一敗，無緣挑戰10連勝。

BIG FINISH BY DUNCAN ROBINSON!



HEAT BY 3, 9:44 TO GO ON ABC 🗣 pic.twitter.com/vOvUXPhnYB — NBA (@NBA) June 5, 2023

熱火第2戰一掃前場比賽的低迷外線手感，特別是三分球9投0中的史特魯斯（Max Strus），首節就砍進4顆三分球，幫助球隊取得領先；熱火上半場三分球17投8中，帶給金塊不小壓力。不過金塊挾著第二節攻勢多點開花，一度超前比分並領先15分之多。半場打完，金塊57比51領先熱火。

金塊上半場僅有約柯奇（Nikola Jokic）得分超過兩位數，在隊友進攻沒有太多建樹下，約柯奇持續攻堅，他在第三節9投6中獨拿18分，讓金塊猶能維持領先，帶著8分差進入決勝期。

Gabe Vincent for the lead!



He's up to 21 PTS and is 4/5 from three as Miami looks to even the series 1-1 🍿



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熱火防堵約柯奇以外球員進攻發揮逐漸產生效果，金塊第四節出現嚴重的得分乾旱期，前3分鐘僅得2分，反觀熱火在羅賓森狂砍10分的帶動下，殺出一波15比2的攻勢，一口氣翻轉戰局。

熱火點燃氣勢，持續壓制金塊的發揮，巴特勒（Jimmy Butler）和阿德巴約（Bam Adebayo）這一節合力拿下15分，維持球隊領先優勢；約柯奇單節進帳10分，葛登（Aaron Gordon）和穆雷也接連命中三分球，金塊從落後12分追到3分差。最後時刻，阿德巴約兩罰命中，約柯奇也迅速搶回兩分；巴特勒三分出手落空，掌握最後一擊機會的穆雷未能投進外線，比賽也隨之結束。

Jimmy Butler and Bam Adebayo pour in 21 PTS each as Miami wins Game 2 to even the series!



DEN/MIA Game 3: Wednesday, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/IMmCFLizkq — NBA (@NBA) June 5, 2023

前三節全沒有分數進帳的羅賓森，整場比賽所拿到的10分都在第四節，卻成了熱火能夠扭轉比分的關鍵；熱火此戰共3人得分超過20分，文森12投8中獲得23分，阿德巴約21分9籃板4助攻2阻攻，巴特勒21分9助攻4籃板。史特魯斯14分6助攻。

熱火揮別首戰外線陰霾，此戰三分球35投17中，加上獲得20罰機會，命中18球，在在重創了金塊。特別是在第四節，熱火繳出高達68.8%的命中率，三分球9投5中，單節轟進36分，直接摧毀金塊防線。

金塊雖然靠著約柯奇勇冠三軍獨拿41分11籃板4助攻，但穆雷僅有18分，葛登12分，布朗（Bruce Brown）11分，其他球員未能適時提供火力，三分球命中數也比對手少6球，即便投籃命中率佔優，還是無力回天。

Nikola Jokic (41 PTS, 8 REB) with a remarkable Game 2!



Denver will look to bounce back in Game 3 and secure a 2-1 series lead 🍿



DEN/MIA Game 3:

Wednesday, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/mWme1Ytea8 — NBA (@NBA) June 5, 2023

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