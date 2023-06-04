NBA／熱火首戰2次罰球寫紀錄 主帥：攻擊籃框次數較低
面對總冠軍賽第2戰，熱火除了三分球命中率需改善之外，罰球也是一大問題。熱火在首戰全場僅獲得2次罰球機會，創下聯盟季後賽新低紀錄，反觀金塊則多達20次。
熱火總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）說：「我覺得罰球數字上的差距是合理的，因為我們攻擊籃框的次數相對較低，接下來可能需要有些改進。」
在首場比賽中，熱火禁區投42中19，命中率45.2%，得到38分；至於金塊則是36投23中，命中率達到63.9%，一共獲得46分。
馬龍（Michael Malone）也認為熱火這種罰球次數是很罕見。「我可以向你保證，熱火在第2場比賽站上罰球線的次數會超過2次。」
巴特勒則表示：「沒有得到任何罰球是我的責任。下一戰我們必須要更積極攻擊籃框，打出侵略性，製造罰球機會。」
2023NBA季後賽賽程與戰績
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