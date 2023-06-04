NBA／約柯奇、穆雷得分傳球兼備 巴特勒：真的很難防守
金塊雙星約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）在總冠軍賽首戰持續展現威力，約柯奇繳出27分14助攻10籃板的大三元表現，穆雷也送出26分10助攻6籃板，成為1987年的魔術強森（Magic Johnson）和渥錫（James Worthy）之後，NBA歷史上第二對在總冠軍賽分別拿到至少25分、10助攻的搭檔。
兩人的得分效率搭配助攻傳球破壞力，也讓巴特勒（Jimmy Butler）直言，真的很難防守。
Nikola Jokic records a triple-double in his 1st ever Finals game as Denver takes Game 1!— NBA (@NBA) June 2, 2023
27 PTS
14 AST
10 REB
W
Game 2: Sunday, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/xW8GzwD5jM
「他們兩個真的不好守。他們所做的任何事都很出色，你必須同時防守他們兩個，大部分時間要派兩個人專門伺候。我們得找出對策，因為他們幾乎在每個進攻回合都會給我們帶來威脅。」巴特勒說。
巴特勒坦言球隊會針對此進行調整，但他也認為這並不容易。「無論誰守他們，他們兩個每場比賽都能聯手拿下50分，而且都樂於傳球，搭配金塊每個位置都有射手，執行起來確實十分困難。」
熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）也說道：「金塊擁有兩位能在季後賽砍50分的球員，其中一人還是大三元機器，樂於讓隊友參與進攻。我們必須找到方法去克服。」
老將羅瑞（Kyle Lowry）認為約柯奇和穆雷的組合，讓他聯想到馬刺雙雄鄧肯（Tim Duncan）和帕克（Tony Parker）。
「他們能得分也能傳球，真的是很棒的組合搭檔。」羅瑞說。
Jamal Murray (26 PTS, 10 AST, 6 REB) shines in the @nuggets Game 1 win!— NBA (@NBA) June 2, 2023
Denver leads 1-0 in the franchise's first ever NBA Finals 🔒
MIA/DEN Game 2: Sunday, 8 PM ET on ABC pic.twitter.com/NGavpWf2a9
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言