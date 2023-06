NBA／約柯奇、穆雷得分傳球兼備 巴特勒：真的很難防守

金塊雙星約柯奇(Nikola Jokic)和穆雷(Jamal Murray)在總冠軍賽首戰持續展現威力,約柯奇繳出27分14助攻10籃板的大三元表現,穆雷也送出26分10助攻6籃板,成為1987年的魔術強森(Magic Johnson)和渥錫(James Worthy)之後,NBA歷史上第二對在總冠軍賽分別拿到至少25分、10助攻的搭檔。

兩人的得分效率搭配助攻傳球破壞力,也讓巴特勒(Jimmy Butler)直言,真的很難防守。

「他們兩個真的不好守。他們所做的任何事都很出色,你必須同時防守他們兩個,大部分時間要派兩個人專門伺候。我們得找出對策,因為他們幾乎在每個進攻回合都會給我們帶來威脅。」巴特勒說。

巴特勒坦言球隊會針對此進行調整,但他也認為這並不容易。「無論誰守他們,他們兩個每場比賽都能聯手拿下50分,而且都樂於傳球,搭配金塊每個位置都有射手,執行起來確實十分困難。」

熱火總教練史波史特拉(Erik Spoelstra)也說道:「金塊擁有兩位能在季後賽砍50分的球員,其中一人還是大三元機器,樂於讓隊友參與進攻。我們必須找到方法去克服。」

老將羅瑞(Kyle Lowry)認為約柯奇和穆雷的組合,讓他聯想到馬刺雙雄鄧肯(Tim Duncan)和帕克(Tony Parker)。

「他們能得分也能傳球,真的是很棒的組合搭檔。」羅瑞說。

