NBA／約柯奇、穆雷得分傳球兼備 巴特勒：真的很難防守

金塊雙星約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）在總冠軍賽首戰持續展現威力，約柯奇繳出27分14助攻10籃板的大三元表現，穆雷也送出26分10助攻6籃板，成為1987年的魔術強森（Magic Johnson）和渥錫（James Worthy）之後，NBA歷史上第二對在總冠軍賽分別拿到至少25分、10助攻的搭檔。

兩人的得分效率搭配助攻傳球破壞力，也讓巴特勒（Jimmy Butler）直言，真的很難防守。

Nikola Jokic records a triple-double in his 1st ever Finals game as Denver takes Game 1!



27 PTS

14 AST

10 REB

W



Game 2: Sunday, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/xW8GzwD5jM — NBA (@NBA) June 2, 2023

「他們兩個真的不好守。他們所做的任何事都很出色，你必須同時防守他們兩個，大部分時間要派兩個人專門伺候。我們得找出對策，因為他們幾乎在每個進攻回合都會給我們帶來威脅。」巴特勒說。

巴特勒坦言球隊會針對此進行調整，但他也認為這並不容易。「無論誰守他們，他們兩個每場比賽都能聯手拿下50分，而且都樂於傳球，搭配金塊每個位置都有射手，執行起來確實十分困難。」

熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）也說道：「金塊擁有兩位能在季後賽砍50分的球員，其中一人還是大三元機器，樂於讓隊友參與進攻。我們必須找到方法去克服。」

老將羅瑞（Kyle Lowry）認為約柯奇和穆雷的組合，讓他聯想到馬刺雙雄鄧肯（Tim Duncan）和帕克（Tony Parker）。

「他們能得分也能傳球，真的是很棒的組合搭檔。」羅瑞說。

Jamal Murray (26 PTS, 10 AST, 6 REB) shines in the @nuggets Game 1 win!



Denver leads 1-0 in the franchise's first ever NBA Finals 🔒



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