NBA／熱火平常心備戰 巴特勒：玩密室逃脫、隊友看蜘蛛人
儘管熱火首戰大半時間都處於大比分落後金塊的局面，最後以11分之差吞敗，不過面對即將來臨的第2戰，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）心情倒顯得輕鬆愉悅，他表示自己依然是平常心看待。
「我女兒也在這裡，所以我跟她去玩密室逃脫和撲克牌。至於我的隊友們則是去看了《蜘蛛人》。我們就是做一些平常會做的事情，生活本來就不是完全和籃球相關。」巴特勒說。
熱火今年一路走來始終和逆境對抗，這讓巴特勒對於戰況發展也是信心滿滿。「雖然是0比1落後，但我們會贏下4場比賽的。我們會在球場上保持笑容，因為我知道我們還可以打得更好。如果想贏球，我們一定要做得更好，講太多沒有用，你得要付諸行動。」
如同巴特勒所言，熱火勢必得找到方法突破今年季後賽還沒有輸過的丹佛高原魔鬼主場，畢竟從數據統計來看，對熱火是極為不利。因為巴特勒生涯10次前往丹佛作客，僅僅取得1場勝利。
阿德巴約（Bam Adebayo）則是誓言攻破金塊主場。「我們有機會將系列賽扳成1比1。而且我認為我們更能保護好自己的主場，一旦搶下勝利回到自家，我們有機會取得3比1聽牌優勢。」
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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